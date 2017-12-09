3 مليارات دولار حجم سوق السمعيات والمرئيات الاحترافي في المنطقة

يتمتع سوق السمعيات والمرئيات الاحترافي في الشرق الأوسط، بفترة مطردة من النمو الهائل. ويبلغ حجم السوق في المنطقة حالياً 3 مليارات دولار، بعد أن سجل خلال الربع الثالث من 2017، توسعاً هائلاً بنسبة بلغت 75 % خلال السنوات الأربع الماضية.

وتفيد أبحاث يورومونيتور إنترناشونال (EMI)، بأن قيمة سوق السمعيات والمرئيات الاحترافي في الإمارات، يقدر بنحو 707 ملايين دولار بحلول عام 2018، مقارنة مع 656.2 مليون دولار في 2016، في إشارة إلى حجم النمو المحتمل. وتضمن معرض الشرق الأوسط للسمعيات والمرئيات 2017 «برولايت آند ساوند» في دبي مؤخراً، النسخة الافتتاحية من منتدى إبداع الأحداث والتطوير الترفيهي، الذي شارك فيه 35 خبيراً من مختلف أنحاء العالم، تبادلوا خبراتهم وأفكارهم.

كما شهد المعرض عودة فعالية Stage On!، وهي منطقة العروض التجريبية المباشرة، حيث يلقي الزوار نظرة عن قرب، ويتعرفون بأنفسهم إلى أحدث معدات السمعيات والمرئيات لأبرز العلامات. ويعد المعرض العضو الخامس في شبكة معارض «برولايت آند ساوند» حول العالم.