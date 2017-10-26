إطلاق عمليات "نون" في السعودية بنهاية العام الحالي

تستعد "نون"، السوق الرقمية التي تم تطويرها في المنطقة ولأجل المنطقة وبدعم من أبرز شركات التجزئة الإقليمية، لإطلاق عملياتها في المملكة العربية السعودية بنهاية العام الحالي، وفقاً لفراز خالد، الرئيس التنفيذي للشركة. وجاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان "العالم من حولنا: الابتكارات التي ترسم ملامح جديدة للتجارة الإلكترونية" أقيمت ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار التي نظمها صندوق الاستثمارات العامة بالرياض.



وكانت "نون" قد باشرت تقديم خدماتها في دولة الإمارات العربية المتحدة هذا الشهر، وهي مشروع مشترك بقيمة مليار دولار أمريكي بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومجموعة من المستثمرين الخليجيين البارزين ومنهم شركة "محمد حمود الشايع". وتتخذ الشركة من الرياض مقراً لها، وقامت فعلياً بإنشاء مركز التوزيع إضافة إلى قنوات التوزيع وبوابة الدفع الآمنة للعملاء السعوديين.



ولدى "نون" أسطول مركبات خاص بتسليم الطلبيات في المملكة العربية السعودية، يديره فريق يمتلك فهماً معمقاً للسوق المحلية، ويقدم خيارات سداد مرنة. وفي هذا السياق قال فراز خالد: "تتعاون ’نون‘ مع نخبة من كبرى شركات التجزئة السعودية بالإضافة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الجديدة لنبقى قادرين على تلبية احتياجات عملائنا وتزويدهم بالخدمات والمنتجات التي تلاقي تطلعاتهم على كافة المستويات".



وأكد فراز خالد أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودول مجلس التعاون الخليجي على وجه التحديد، مؤهلة تماماً لدخول مرحلة جديدة في مسيرة نمو قطاع التجارة الإلكترونية، وأضاف: "على الرغم من أن نسبة المبيعات عبر الإنترنت لا تتخطى 2 بالمئة من إجمالي مبيعات التجزئة في الشرق الأوسط، إلا أن السوق الإقليمية تشهد تطورات متسارعة، إذ كشف تقرير صدر عن ’إيه تي كارني‘ أن قيمة معاملات التسوق عبر الإنترنت سترتفع من 5.3 مليار دولار في 2015 إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2020".



وأشار فراز خالد إلى أن نمو سوق التجارة الإلكترونية مرتكز على فئة الشباب المهتم بمتابعة أحدث التطورات التكنولوجية، بالتزامن مع اتساع نطاق استخدام الإنترنت والهواتف الذكية، مشيراً إلى أن هذه المقومات تشكل البنى التحتية الداعمة للشركات الرقمية، لكن الاستفادة المثلى من الفرص الكامنة في القطاع يتطلب فهماً أكثر عمقاً لتوجهات العملاء وتطلعاتهم. وتابع قائلاً: "تقدم ’نون‘ تشكيلة واسعة من منتجات العلامات التجارية التي تضمن قيمة كبيرة للمتسوقين، ونثق بأنها ستلقى استحسان عملائنا في سوقينا الرئيسيتين بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وعبر إطلاق ’نون‘ كموقع إلكتروني وكتطبيق للأجهزة المتحركة أيضاً، فإننا نسعى إلى تزويد عملائنا بكل ما يحتاجونه، وبالطريقة الأنسب بالنسبة لهم".



وأكد فراز خالد أن "نون" قد ساهمت في توفير العديد من فرص العمل المثمرة للمواطنين السعوديين، مع التركيز أيضاً على دعم نمو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، واختتم بالقول: "يعتبر الشباب المهتم بالتطورات التقنية والرقمية أهم مواردنا، ونحن نعمل معهم ومن أجلهم نحو مرحلة جديدة من النمو والازدهار".