محمد العبار: "نون" تستثمر في دعم رواد الأعمال السعوديين الشباب

مع قرب إطلاق عمليات السوق الرقمية الجديدة "نون" في المملكة العربية السعودية قبل نهاية العام الحالي، قال محمد العبار، مؤسس الشركة، بأن المملكة على عتبات مرحلة جديدة ستشهد دوراً أكبر وأكثر فعالية لرواد الأعمال السعوديين الشباب. جاء ذلك خلال لقاء إعلامي أقيم بحضور فراز خالد، الرئيس التنفيذي لشركة "نون"، على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض.

يذكر أن "نون"، التي تتخذ من الرياض مقراً لها، هي مشروع مشترك بقيمة مليار دولار أمريكي بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومجموعة من المستثمرين الخليجيين البارزين.

وأشار العبار إلى أن "نون" تمثل سوقاً رقميةً عربية تضع العملاء في المقام الأول، انطلقت من المملكة العربية السعودية لتقدم خدماتها إلى مختلف أرجاء المنطقة. وقال: "نتطلع قدماً إلى مباشرة عملياتنا في المملكة العربية السعودية قريباً. وينسجم إطلاق ’نون‘ مع أهداف رؤية السعودية 2030، فهي مشروع رقمي مبتكر يقدم نموذجاً هاماً للتعاون بين القطاعين العام والخاص، ويركز على توفير فرص العمل المثمرة للشباب السعودي. وتساهم الشركة أيضاً بدعم المشاريع السعودية الصغيرة والمتوسطة التي تحظى بأهمية خاصة في خطة التحول الوطني التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد".

من جانبه تطرق فراز خالد إلى اثنتين من أهم المزايا التي تقدمها "نون" للمملكة، وأوضح قائلاً: "نعمل على مشاركة البيانات مع تجار التجزئة السعوديين لمساعدتهم على توسعة نطاق حضورهم في السوق وتمكينهم من تقديم تجربة تسوق أفضل للعملاء. وبالإضافة إلى ذلك، تستثمر ’نون‘ في تعزيز البنية التحتية لخدمات التوصيل والحلول التقنية التي تمكننا من تزويد عملائنا في المملكة بخدمات عالمية المستوى".

وستقدم "نون" تشكيلة واسعة من منتجات الأزياء والجمال واللياقة البدنية والمعدات والمنتجات الرياضية والتكنولوجية والألعاب والمستلزمات المنزلية، والكثير من العروض الأخرى. وبالنسبة لجيل الألفية، تقدم "نون" باقة واسعة من الأجهزة الإلكترونية الحديثة التي تناسب اهتماماتهم، علاوةً على خيارات متعددة ومبتكرة لمحبي المطالعة والمغامرات، وحتى الآباء والأمهات الجدد. وستبدأ "نون" تقديم الخدمات واستلام الطلبات في المملكة العربية السعودية قريباً من خلال الموقع الإلكتروني www.noon.com أو تحميل تطبيق "نون" للأجهزة المتحركة من متجري "iTunes" و"Play".

وجاء تطوير "نون" ثمرة أشهر من الأبحاث والاستبيانات والاختبارات الدقيقة، لتقدم الشركة خدمات متكاملة ومتخصصة للعملاء في المملكة العربية السعودية، كما عقدت شراكات مع عدد الشركات الكبرى إضافة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة لمساعدتهم في تعزيز حصتهم السوقية في قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية والمنطقة. وقوبل إطلاق عمليات "نون" في دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً بردود فعل إيجابية.