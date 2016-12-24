عشق الحلويات وراء إطلاق أسماء تحديثات «أندرويد»

يتساءل كثيرون عن السر وراء تسمية تحديثات نظام تشغيل الهواتف الذكية «أندرويد» بأسماء حلويات بدءاً من «كب كيك» وحتى تحديث 7.0 «نوغا» الأخير الذي بدأت «غوغل» مؤخراً بإرساله للهواتف الحديثة. والسبب في الواقع هو عشق مؤسس نظام «اندرويد» ورئيس قطاع الروبوتات في غوغل الأميركي أندي روبن للحلويات.

وفي أكتوبر 2014، أعلن روبن أنه سيغادر جوجل بشكل نهائي لتأسيس حاضنة للعتاد الصلب للشركات الناشئة ضمن مشروعه الجديد «بلاي غراوند غلوبال»، والذي سيكون بمثابة «مضخم أفكار»، قادر على تحويل الأفكار إلى منتجات بسرعة كبيرة، وخصوصاً في قطاع الذكاء الاصطناعي الذي يرى روبن أن تطبيقاته ستكون الشغل الشاغل للعالم خلال العقد المقبل.

فكما مهّد برنامج «إم إي دوس» MS-DOS الطريق لظهور أنظمة ويندوز وماكنتوش، والتي بدورها مهدت لظهور الإنترنت، والتي بدورها مهدت الطريق لظهور الهواتف الذكية، يقول خبراء إن الظروف والموارد أصبحت جاهزة أكثر من أي وقت مضى لدخول قطاع التقنية في تحول كبير نحو منصة جديدة ضخمة، ألا وهي الذكاء الاصطناعي.