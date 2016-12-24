منظم الحرارة الذكي من «هانيويل» ينال جائزة ابتكار 2016

نالت شركة «هانيويل» جائزة «دومينيك دو سوسا» المرموقة للابتكار، عن منهجيتها الجديدة في ضبط الحرارة، من خلال منظم الحرارة الذكي من هانيويل VisionPRO 8000، الذي ساعد في ترشيد استهلاك الطاقة في مسجد التوبة بإمارة الشارقة بنسبة 37 %، في إطار مشروع تجريبي استمر لمدة 6 أشهر، حيث تم تزويد منظم الحرارة هذا بخاصية تحديد الموقع، من أجل احتساب أوقات الصلاة.

وبالتالي، تعديل درجة الحرارة تلقائياً خمس مرات في اليوم، بما ينسجم مع أوقات ذروة استخدام المبنى، علماً بأن المشروع التجريبي استمر بين أغسطس 2015 ويناير 2016، وقد حاز على تقدير كلية الشارقة للدراسات الإسلامية، وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن الإشراف على المساجد فـي الإمـارة.