«سنهايزر»: دبي من أهم مراكز إطلاق السلع الفاخرة في العالم

قال دانيال سنهايزر الرئيس التنفيذي لشركة سنهايزر، للصوتيات المتقدمة في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي»: “إن دبي هي من أهم مراكز إطلاق السلع الفاخرة في العالم، واسمها أصبح مرادفاً لقوة الابتكار، الذي نعتبره محورا لاستراتيجيتنا في الصناعة، ولذلك تم اختيار الإمارة لإطلاق السماعة الفائقة، علاوة على أن منطقة الشرق الأوسط من أهم أسواق النمو الرئيسية بالنسبة للشركة الألمانية، مشيراً إلى أن أرباح سنهايزر في المنطقة بلغت العام الماضي 378 مليون دولار (1.39 مليار درهم).”

وبعد إطلاقها الناجح لسمّاعات أورفيوس الأسطورية قبل حوالي 25 عاماً، حققت سنهايزر إنجازاً جديداً في تاريخ الصوتيات بإطلاقها السماعات المتطورة «سنهايزر HE1» في الشرق الأوسط، مؤخراً من دبي، وبسعر خيالي يصل إلى 50 ألف يورو (200 ألف درهم).

وحول عدد الطلبات المسبقة للحصول على السماعات في المنطقة، قال سنهايزر: «نحن نتوقع استقبال عدد جيد من الطلبات المسجلة مسبقاً والاستفسارات خلال الشهور الستة القادمة، خصوصاً وأنه يوجد عدد كبير من الأثرياء وعشاق الموسيقى، والراغبين في شراء المنتجات الفاخرة في المنطقة. وبناء على تلك المعطيات نعتقد أن منتج HE1 سوف يؤسس له قاعدة كبيرة من العشاق في المنطقة. وعالمياً حظي منتجنا باهتمام كبير وإقبال غير مسبوق حتى قبل انتهاء سنة الإنتاج».

وأشار سنهايزر إلى أنه سيتم بيع هذا المنتج من خلال خدمة الكونسيرج الحصرية عبر الإنترنت. وسيتم التواصل مع العميل ليتم ترتيب جلسة لتجربة المنتج. كما سيتم تزويد المستهلك بعضوية تمتد لمدة عام تمنحه ميزة التواصل مع خدمة الكونسيرج، عقب شراء منتج HE1.

وأمضى فريق من خبراء سنهايزر حوالي 10 سنوات في تطوير السماعات التي تستخدم سمّاعات مكبر صوت مبتكر يجمع بشكل مثالي مزايا مكبّر الصوت الذي يعمل بالصمامات ومكبّر الصوت بتقنية الترانزستور.

ويمتلك منتج HE1 باقة من الميزات التقنية المبتكرة والتي تسهم في توفير تجارب خاصة شيقة لعشاق الموسيقى، منها المدى الكبير الاستجابة للتردد الذي يمتد الى 100 ألف كيلوهرنز، لتوفر أقل نسبة تشويه ممكنة للصوت، إلى جانب هيكل المجموعة المصنوع من كتلة ثقيلة من رخام Carrara والمحفور بالأيدي في إيطاليا، والذي يحتضن مدخلات مكبرات الصوت، ناهيك عن ثمانية صمامات مفرغة معزولة تحفظ خدمة الإشارات الواردة.