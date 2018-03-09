انطلاق معرض لدعم المشاريع الوطنية الشبابية في عجمان

افتتحت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، رئيس اللجنة الدائمة للتنمية الاجتماعية بالمجلس التنفيذي، مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، مساء أمس الأول معرض «740» الذي ينظمه مركز شباب عجمان، بهدف دعم المشاريع الوطنية الشبابية. ويضم المعرض 25 مشروعاً تتنوع منتجاتها بين الألبسة والإكسسوارات والعطور ومستحضرات التجميل والمأكولات العربية والغربية.

وتجولت الشيخة عزة النعيمي، في أركان المعرض، واطلعت على المشاريع المشاركة، داعية أصحابها إلى مواصلة شغفهم وتميزهم لتحقيق أحلامهم، والمساهمة في إبراز الصورة الناصعة للشباب الإماراتي الطموح. وثمنت جهود مركز شباب عجمان في دعم المشاريع الوطنية، مؤكدة أن التنظيم الجيد للمعرض يترجم وجود فريق عمل ناجح يتجسد بمركز شباب عجمان الذي استطاع أن يستقطب كوكبة من الإماراتيات اللواتي تركن بصمة مميزة في المجتمع الإماراتي.