قطاع الأطعمة والمشروبات في دبي الأسرع نمواً في المنطقة

أكد رجال أعمال وخبراء أن قطاع الأطعمة والمشروبات في دبي يتميز بكونه الأسرع نمواً في المنطقة، ويأتي ذلك في ظل استقطاب الإمارة للمزيد من المقيمين من مختلف جنسيات العالم بالتزامن مع ازدهار حركة السياحة، إلى جانب ارتفاع معدل إنفاق الفرد مدفوعاً بالقوة الشرائية بالإضافة إلى نمط الحياة العصري في الإمارة والذي يدعم الإقبال على المطاعم والمقاهي بمختلف أنواعها.

وقال سامر اللحام، المدير العام لمقهى ومطعم «أون كافيه» بدبي إلى أن الإمارات تشهد معدل نمو مرتفعاً في سوق المطاعم ومن المتوقع أن يستمر ذلك خلال الفترة حتى 2021.

وقال اللحام إن إدارة المطعم الواقع في أبراج بحيرات الجميرا احتفلت مؤخراً بالذكرى السنوية الخامسة وهذا دليل نجاح مشاريع دبي السياحية. وتخلل الاحتفال العديد من الفقرات الترفيهية .