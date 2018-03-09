دبي الذكية تفوز بجائزة مايكروسوفت للتحول الرقمي

حصدت دبي الذكية، جائزة «مايكروسوفت داينمكس للتحول الرقمي» 2017 عن فئة القطاع الحكومي، وذلك خلال الحفل الذي أقامته مايكروسوفت مؤخراً في دبي، لتكريم المتعاملين من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة في مجال التحول الرقمي على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وثمنت د.عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية الحصول على الجائزة، التي تؤكد من جديد أهمية النجاحات والإنجازات الكبيرة التي تحققها دبي الذكية بمسيرتها في قيادة عملية التحول الذكي لإمارة دبي، سعياً منها نحو تحقيق هدفها الأسمى والمتمثل في جعل دبي المدينة الأسعد والأذكى عالمياً، وبما يواكب توجيهات القيادة الرشيدة وأهداف مئوية الإمارات. وتهدف الجوائز إلى تسليط الضوء على أهمية التحول الرقمي ودوره في تطور المجتمعات.