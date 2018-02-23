«أدنوك» توقّع اتفاقية لبيع منتجاتها من الزيوت الأساسية في أوروبا

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أمس إبرام اتفاقية حصرية مع شركة «شيملوب إس أيه»، تُعين بموجبها الأخيرة بائعاً حصرياً لمنتجات أدنوك من الزيوت الأساسية من المجموعة الثالثة في القارة الأوروبية.

وقع الاتفاقية عبدالله سالم الظاهري، مدير دائرة التسويق والتجارة في «أدنوك»، وروبرت نوبل، المدير العام والعضو المنتدب لشركة «شيملوب إس أيه». وعقب التوقيع، تم الإطلاق الرسمي لمنتجات أدنوك من الزيوت الأساسية تحت العلامة التجارية الجديدة «ADbase» وذلك خلال حفل أقيم في قاعة مسرح شكسبير في العاصمة البريطانية لندن.

مؤتمر عالمي

وتم إطلاق منتجات أدنوك تحت العلامة التجارية الجديدة على هامش أعمال الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي للزيوت الأساسية وزيوت التشحيم الأكبر من نوعه على مستوى العالم. ويمثل المؤتمر منصة تجمع أكثر من 600 شركة ومؤسسة متخصصة في كافة مجالات الزيوت الأساسية وزيوت التشحيم من مختلف أنحاء العالم.

وقال عبدالله سالم الظاهري: يؤكد التوقيع على اتفاقية المبيعات في الأسواق الأوروبية وإطلاق العلامة التجارية التي تميز منتجاتنا من الزيوت الأساسية التزام أدنوك بتحقيق أفضل قيمة تجارية من النفط الخام والمنتجات المكررة من خلال تطبيق استراتيجيات تسويقية مبتكرة وتنافسية تهدف لتوسيع قاعدة عملائنا ووصول منتجاتنا إلى أسواق جديدة».

استراتيجية

وتتماشى الاتفاقية الجديدة مع استراتيجية أدنوك التي تهدف إلى تعزيز القيمة من منتجات أعمالها في مجالات التكرير والبتروكيماويات والمنتجات المكررة. حيث تنتج أدنوك للتكرير، إحدى شركات مجموعة أدنوك، أكثر من 500 ألف طن متري سنوياً من الزيوت الأساسية عالية الجودة من المجموعة الثالثة من مجمع الرويس لتكرير النفط والمنتجات البتروكيماوية.