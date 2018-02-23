230 مشاركاً بمؤتمر سفر المغامرات في العين

انطلقت أمس بالعين فعاليات «معرض ومؤتمر سفر المغامرات والسياحة المسؤولة» لاتحاد وكالات السفر لدول الباسيفيك (باتا) 2018» .

وذلك تحت شعار «المغامرة في العصر الجديد». وتستضيف دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي، للمرة الأولى على مستوى العالم العربي ويعقد في فندق اللوفت بالعين بمشاركة أكثر من 230 مشاركاً، منهم 180 مشاركاً من خارج الإمارات.

وشهد المؤتمر انعقاد سلسلة من ورش العمل والجلسات الحوارية، بحضور ومشاركة نخبة من خبراء الصناعة، والمتخصصين. وتوفر الفعاليات الفرصة للوفود المشاركة لتبادل المعارف وتحقيق الاستفادة القصوى من القدرات الكامنة لقطاع سياحة المغامرات في العصر الرقمي.

وشهدت الجلسة الافتتاحية العامة إلقاء عدد من الكلمات الرئيسية، لسلطان المطوع الظاهري المدير التنفيذي لقطاع السياحة في دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي، والدكتور ماريو هاردي الرئيس التنفيذي لاتحاد (باتا) من تايلاند، ونروي كوينتوس رئيس تحرير ناشيونال جيوغرافيك للسفر ومستشار العلاقات العامة المستقل من الولايات المتحدة.

وتناولت الجلسة الافتتاحية عدداً من العناوين الرئيسية المتعلقة بأساليب السفر والسياحة واستكشاف التوجهات الجديدة والحيوية لأحد قطاعات السياحة الأسرع نمواً. كما عقد المشاركون لقاءات للتعارف إضافة إلى تبادل عرض الخدمات والمنتجات من البائعين والمشترين المشاركين في الحدث من جميع أنحاء العالم.

وقال سلطان المطوع الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع السياحة في دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي: في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» : تؤكد استضافة دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي لهذا الحدث الكبير في منطقة العين مكانة الإمارة كوجهة عالمية المستوى للسياحة المستدامة».

وأضاف الظاهري: التقنيات الرقمية أصبحت اليوم عنصراً أساسياً فيما يخص صناعة السياحة والسفر، وكذلك في طريقة تواصل الوجهات السياحية مع المسافرين. ولذا فإن الحدث يكتسب أهميته لما يوفره من فرص للتعرف عن كثب على التوجهات والرؤى والتحليلات، بهدف تطوير الاستراتيجيات على المستوى المحلي، لتحقيق السياحة المستدامة.

وكذلك المحافظة على المعالم الطبيعية والبيئة. ويعتبر معرض ومؤتمر (باتا) 2018، ملتقى نموذجياً للارتقاء بمكانة منطقة العين كوجهة متميزة للسياح الباحثين عن تجارب ثقافية غنية وأصيلة.

كما أشار مبارك النعيمي مدير إدارة الترويج والمكاتب الخارجية في دائرة الثقافة والسياحة إلى أن أبوظبي هي أول وجهة عربية تستضيف هذا الحدث وذلك بعد عامين فقط من الانضمام لعضوية اتحاد (باتا). الأمر الذي يؤكد حتماً مكانة العاصمة كوجهة رائدة في مجال سياحة الأعمال، وسياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.

وقال: تتميز أبوظبي بالتنوع الثقافي وعوامل جذب سياحية عالمية المستوى. ونتطلع إلى العمل مع الدول الأعضاء في (باتا). وستكون هناك جولة للوفود المشاركة في المؤتمر سيطلعون من خلالها على الغنى التراثي والحضاري الذي تتمتع به أبوظبي.