سرير مالمو بمعارض «تو إكس إل»

أطلقت شركة «تو إكس إل»، سرير مالمو بلونه الأزرق الفاتح، وتصميماته المزدانة بالورود، وبإطاره الأبيض وأرجله الخشبية المنحنية.

وعلق أميت ياداف مدير التسويق بشركة «تو إكس إل»، على إطلاق السرير الجديد بالقول: هذا السرير يحيل غرفة النوم إلى واحة من الهدوء والاسترخاء، فهو يتميز بتصميمات وردية جميلة، على خلفية زرقاء هادئة، ما يبعث شعوراً بالراحة، وهذا ما نحتاجه بعد يوم عمل طويل، ويتطابق هذا التصميم مع الديكورات الحائطية، لمنح غرفة النوم منظراً ساحراً.

وتتوفر لدى الشركة أيضاً، منضدة زينة، ومنضدة سرير باللون الأبيض، لتتوافق تماماً مع ألوان السرير. والسرير مصنوع من ألواح الفايبر متوسطة الكثافة، ويحتوي اللوح الرئيس على تصميمات الورود.