التكنولوجيا تتصدر المشهد في معرض «غلفود»

من المتوقع أن يوفر معرض «غلفود 2018»، الفعالية السنوية التجارية الأكبر، ضمن قطاع المأكولات والمشروبات على مستوى العالم، منصة تجمع أكثر من 5 آلاف من أهم اللاعبين في القطاع، لبحث وتقييم الطرق التي تعمل من خلالها الابتكارات وتكنولوجيا الخدمات الغذائية، مثل التجارة الإلكترونية، وتطبيقات توصيل الطلبات، على تغيير المشهد الكلي للقطاع.

ويفتح المعرض أبوابه من الساعة 11 صباحاً لغاية الساعة 7 مساءً، خلال الفترة بين 18 إلى 21 فبراير 2018، ومن الساعة 11 صباحاً لغاية الساعة 5 مساءً، يوم 22 فبراير 2018.

ووفقاً للأرقام الصادرة عن مؤسسة البيانات الدولية، فمن المتوقع أن تحقق الأرباح العالمية الناتجة عن اعتماد تقنيات تحليل البيانات الضخمة، معدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.7 %، لتتجاوز عتبة 203 مليارات دولار في السنة، بحلول عام 2020، وذلك بالتوازي مع بحث الشركات عن طرق جديدة، تتيح لها تلبية متطلبات المستهلكين بدقة.

ويشير «تقرير جلفود لتوقعات قطاع الأغذية العالمي»، وهو تقرير مستقل، صادر عن شركة «يورومونيتور إنترناشيونال»، بتكليفٍ من مركز دبي التجاري العالمي- الجهة المنظمة لغلفود 2018، قبل انطلاق دورته المقبلة، إلى أنه بالتزامن مع إسهام شريحة الشباب العالمية ذات النمو الكبير، والاتجاه الأكبر نحو الطابع الحضري في تعزيز الطلب على المأكولات والمشروبات المعلبة.

وبالتوازي مع توقع وصول مبيعات المأكولات والمشروبات العالمية سنوياً إلى 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2021، فإن «عمليات الشراء عبر الإنترنت، تسهم في إحداث تغييرات لا تقتصر على طرائق إيصال أصناف المنتجات المخصصة للتخزين أو للتوصيل المنزلي فحسب، بل تتعداها لتشمل نواحي الوصول إلى العلامات التجارية المحلية، وأنماط التوريد قصيرة الأمد».

مشاركة بيرو

وتشارك بيرو بجناح في معرض «غلفود 2018»، في وقت تتصاعد فيه وتيرة صادرات الأغذية من بيرو إلى الإمارات بوتيرة ملحوظة.

وقال ألفارو سيلفا-سانتيستبان مدير قسم التجارة والسياحة في وزارة الشؤون الخارجية لبيرو: تأتي الإمارات حالياً في المرتبة الـ 17 من حيث إجمالي الصادرات البيروفية على مستوى العالم. وشهدنا زيادة بنسبة 38 % في إجمالي الصادرات من يونيو إلى نوفمبر 2017، بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2016. ونمت صادراتنا غير التقليدية إلى الإمارات، بما في ذلك الأغذية، بنسبة 69 % خلال تلك الفترة.