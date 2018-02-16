طرح تشكيلة ربيع وصيف 2018 من «ديون لندن»

أطلقت ديون لندن، تشكيلة ربيع وصيف 2018، بموديلات ذات ألوان عصرية نابضة بالحياة، تضم الألوان المحايدة، الداكنة والفاتحة، مثل:

الأخضر اليشبي، الوردي المكسيكي، الأزرق القنطريوني، لون البرتقال اليوسفي. وتنطلق هذه الموديلات، بتصاميم جذّابة، تتضمن الكعب المتوسط الكلاسيكي، الكعب العالي، وأحذية كعب صغير بحزام خلفي.

ويضمن اختلاف الألوان في حذاء واحد، أناقة متكاملة، وإطلالة متناسقة بشكل مثالي، حيث تتنوع ألوان هذا الموسم، وتتباين ما بين الألوان الفاتحة الكثيفة، وألوان الباستيل الحادة. وما يميز مجموعة ربيع وصيف 2018، ويجعلها مختلفة، هو إضافة تفاصيل الزينة على أماكن مختلفة من الحذاء.