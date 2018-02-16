أول كمبيوتر ثلاثي الأبعاد في الإمارات

أعلنت شركة مايكروسوفت، أن جهاز «هولولنس»، أول كمبيوتر ذاتي ثلاثي الأبعاد في العالم، متاح الآن في الإمارات للمطورين والمبدعين والشركاء والعملاء، بهدف تحقيق أفكارهم وتمكينهم من تحقيق المزيد.

ويعد هولولنس، القائم على نظام تشغيل ويندوز 10، قفزة نوعية في عالم الحلول الحوسبية، حيث يستطيع الجهاز ابتكار طرق تفاعلية عالية الوضوح، بصور ثلاثية الأبعاد، مع توفير بيئات مادية حية، تتيح طرقاً جديدة كلياً في رؤية العالم.

وقال أونور ألنتاس، المدير التسويقي لمنتجات سيرفس لدى مايكروسوفت الشرق الأوسط وأفريقيا: شهدنا منذ إطلاق مايكروسوفت هولولنس، تجارب حوسبية رائدة، وإمكانات لا مثيل لها، مدعومة بتقنية الواقع المختلط.

حيث تمتلك مايكروسوفت هولولنس، القدرة على تمكين العملاء والشركات، من فعل أشياء كانت تعد مستحيلة في السابق، وأحب التنويه بأننا متحمسون لرؤية ما ستقدمه هذه الأداة الثورية لجميع الصناعات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك قدرتها على تحويل الطرق التي يعمل بها المبدعون مع البيانات الثلاثية الأبعاد، بهدف إعادة تحسين المنتجات، والاستفادة من استخدام المعلومات وترجمتها على أرض الواقع».

تقنية معتمدة

وتعتبر هيئة كهرباء ومياه دبي، من أولى المنظمات داخل الإمارات، التي تقوم باعتماد تقنية مايكروسوفت «هولولنس»، حيث تمكنت الهيئة من إيجاد طرق تواصل وأساليب عمل جديدة مبتكرة ومعاصرة، تتسم بالسهولة والكفاءة، وتقديم خيارات وسيناريوهات ثلاثية الأبعاد، تتماشى مع التوجهات الذكية الخاصة بـ «الهيئة».

ويتعامل مايكروسوفت هولولنس، مع الصور المجسمة بصورة مباشرة، ما يساعد في إعادة اختراع طرق جديدة، تمكن المستخدمين من التعاون والاستكشاف، وتحويل الأفكار إلى حقيقة تطبق على أرض الواقع. كما تساعد تقنية الواقع المختلط، في جلب الناس والأماكن والأشياء من العوالم المادية والرقمية معاً، بهدف إطلاق العنان لمجموعة واسعة من التجارب. والجهاز متاح الآن، مع إضافات جديدة في كل من الإمارات وسنغافورة، وكذلك في أكثر من 41 سوقاً حول جميع أنحاء العالم.