«المتجر الوطني» يدخل في شراكة مع «ويكو» للهواتف الذكية الفرنسية





أعلن المتجر الوطني، الشركة المتخصصة في مجموعة JK Group عن دخوله في شراكة مع ويكو، ماركة الهواتف الذكية الفرنسية، ليعمل بمثابة الموزع الحصري لهذه الماركة في سوق الإمارات العربية المتحدة. وقد دخلت الماركة الإمارات العربية المتحدة في أكتوبر 2014 واتخذت مقرًا إقليميًا لها في البلد. ومنذ ذلك الحين، تحرز الماركة تقدمًا كبيرًا في المنطقة مسجلةً نموًا مستدامًا كما أنها بلغت عدد الزبائن المحتملين. وسيتولى المتجر الوطني من خلال هذه الشراكة المبيعات على الأرض وعمليات توزيع منتجات ويكو في كل متاجرها في الإمارات العربية المتحدة. وسيساعد هذا الأمر الماركة في التوسع في البلد بالإضافة إلى تعزيز رؤيتها.

ودخلت ويكو بعد أن سجلت حضورها في أكثر من 30 بلدًا حول العالم خلال فترة قصيرة جدًا في قائمة أفضل 5 شركات في أوروبا الغربية في العام 2016. وتحتل ويكو المرتبة الثانية في فرنسا في السوق المفتوح كما أنها تحقق نجاحًا كبيرًا في الأسواق الأوروبية الأخرى، حيث استطاعت أن تصل أيضًا إلى المرتبة الثانية. وقد قامت ماركة الهواتف بشحن أكثر من 10 ملايين من الهواتف عالميًا في العام 2016 مع أكثر من 15 مليون مستخدم حول العالم.

قال صلاح خوري، المدير العام للمتجر الوطني في مجموعة JK Group: «إن الشراكة مع ويكو هي جزء من استراتيجية المتجر الوطني المستقبلية لتنويع أعمال الشركة بينما تقوم بخلق قاعدة متينة في فئة الهواتف وتكنولوجيا المعلومات. ويكو هي ماركة حديثة وصاعدة تملك الكثير من الإمكانيات التي ستضيف فئة جديدة وقوية على محفظة الشركة. وقد تم عرض الماركة مسبقًا بشكل جيد جدًا في قناة التجزئة. لذلك نحن نسعى إلى تعزيز رؤيتها بشكل أكبر في هذا القطاع ومن ثم الانتقال إلى زيادة تواجدها من خلال بائعي الأجهزة الإلكترونية بالتجزئة».

خاض المتجر الوطني كموزع وبائع بالتجزئة مسيرة ناجحة لحوالي نصف قرن قام خلالها بعرض الماركات مثل: كانون Canon، سانديسك Sandisk، كراون لاين Crown Line، كزين KZEN وموسر Moser وبطاريات GP وغيرها من الماركات. وقد أطلقت الشركة متجرها الأخير في الخالدية مول في أبوظبي العام الماضي ولديها عدد من الخطط للتوسع في المستقبل.

قال ديدييهكارميه، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لويكو معلقًا على هذه الشراكة: «نحن نسعى إلى بلوغ كل سوق الإمارات العربية المتحدة وإلى التواجد في كل بقعة وزاوية من البلد. ولتحقيق ذلك، يجب أن يكون هناك شريك موزع محترف وقوي جدًا فكان المتجر الوطني خيارًا طبيعيًا بما أنه يمتلك خبرة واسعة في بيع الهواتف. فهو في مجال المبيعات وتوزيع ماركة هواتف مسبقًا ولديه أيضًا علاقات متينة مع كل البائعين بالتجزئة لأنها تتضمن بعض الماركات المعروفة جدًا غير المرتبطة بالهواتف. أتت ويكو إلى الإمارات العربية المتحدة ولديها طموح لبلوغ 10 بالمئة من نصيب السوق. وبالنسبة لنا هذا الطموح سيستمر فمع الشراكة الصحيحة مع المتجر الوطني والمنتجات المناسبة بأسعار مناسبة نتوقع أن نبلغ هذا الهدف قريبًا».

فلسفة التجزئة

قال كاشف صديقي، مدير المبيعات في الإمارات لويكو شارحًا فلسفة التجزئة الخاصة بالماركة: «نحن نؤمن في الحفاظ على التوازن الصحيح بين الأسعار والمنتج لتجنب التقلبات الكبيرة في الأسعار خلال دورة حياة المنتج ما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار للبائعين بالتجزئة وللمستهلكين على حد سواء. نجحت ويكو في الإمارات العربية المتحدة في وضع نفسها في مكانة الماركة المنافسة التي تجمع بين جودة المنتج والخدمة لأي ماركة رفيعة المستوى في هذا السوق في الوقت الذي تحافظ فيه على أسعار تنافسية كالماركات الصغيرة. لذلك استطاعت أن تحافظ على مكانة مميزة بين الماركات الرفيعة المستوى وماركات المستوى الثاني فاعتبرها المستهلكون على أنها ماركة «أعلى جودة بأفضل سعر».

سوق التجزئة

وقد أدلى صديقي بمزيد من التفاصيل: «نحن نسعى من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز تواجد الماركة في سوق التجزئة في المستقل، إذ يوفر هذا السوق توسعًا وعائدات أكبر بأقل عدد من الاستثمارات. وقد عملت ويكو مع كل بائعي الأجهزة الإلكترونية بالتجزئة تقريبًا في الإمارات العربية المتحدة وهي متحمسة لإعادة إدخال قطاع بيع الأجهزة الإلكترونية بالتجزئة في مجموعتها الجديدة مع هواتف 4G المجهزة بأحدث تقنيات التكنولوجيا وهي في صدد إقامة مناقشات مع أهم بائعي الأجهزة الإلكترونية بالتجزئة. وقريبًا سيبدأ المستهلكون برؤية ويكو على رفوف بائعي الأجهزة الإلكترونية بالتجزئة».

إلى جانب 3G ومميزات الهواتف التي تقدمها شركة الهواتف، سيعرض المتجر الوطني أحدث مجموعة من هواتف ويكو بما فيها هاي بيور Highway Pure وهو أرفع وأخف هاتف 4G وWiko-Fever ويكو فيفر وهو الهاتف المتألق في مجموعة الهواتف الغامقة اللون. كما سيقوم الموزعون أيضًا بالتسويق للاكسسوارات مثل ويشيك WiSHAKE السماعات السلكية واللاسلكية على حد سواء وسماعات الأذن ومكبرات الصوت عن طريق البلوتوث؛ وايمات سمارتبند WiMATE Smartband، شحنات السيارة وpower banks الشاحن المتنقل وغيرها من المنتجات.

وقد أضاف السيد خوري معلقًا على شراكة المتجر الوطني مع ويكو: «لقد نما المتجر الوطني على مفهوم «أعلى جودة بأفضل الأسعار» الأمر الذي جعله يكسب قاعدة مستهلكين موثوق بها. وإحدى أكبر نقاط قوتنا الخاصة بالمتجر الوطني هي أن الماركات تثق بنا لتزويدها بأفضل رؤية ومكانة. لقد توددنا في ما مضى إلى أسماء مرموقة وكالعادة نحن نثق بأن علاقتنا بويكو ستحصد أرباحًا كبيرة وتحقق النجاح. وكموزع، يتوقع المستهلكون أن نوفر لهم أفضل وأحدث الأدوات. نحن مسرورون أن نوفر لهم خيارًا إضافيًا ليختاروا منه والذي يُعرف بجودته وسعره التنافسي أيضًا».

اليوبيل الذهبي

أضاف عتيق أحمد شمسي، المدير العام في قسم العمليات في المتجر الوطني المحدود المسؤولية: «كان العام 2016 عامًا جيدًا جدًا بالنسبة لنا: بدءًا من إطلاق متجرنا الجديد في أبوظبي إلى الاحتفال باليوبيل الذهبي للشراكة مع كانون Canon وهي بعض الأحداث البارزة من الرحلة الجميلة والمربحة – رحلة استمرت إلى هذا العام مع الشراكة مع ويكو».

إن منتجات ويكو متوفرة في كل فروع المتجر الوطني. وتتعامل الشركة مع عدة ماركات رفيعة المستوى التي يتم توفيرها بعناية من كل أنحاء العالم. وللشركة ثلاثة أقسام أساسية وتحديدًا قسم التصوير والفيديو والقسم الخاص بالإلكترونيات والقسم الخاص بالوسائط والتي يتم من خلالها تمثيل ماركات معروفة.