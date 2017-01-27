%69 ارتفاع أسعار وقود الطائرات خلال عام

وصل سعر برميل وقود الطائرات بحسب مؤشر الوقود الصادر عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) وفق آخر مؤشر صادر عن الاتحاد بتاريخ 13 يناير 2017 إلى 65.5 دولاراً للبرميل بارتفاع 68.8 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وأظهر المؤشر أن أسعار وقود الطائرات ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 8 % بالتزامن مع أسعار النفط التي ارتفعت خلال الأسابيع الأخيرة.

وأفاد مؤشر «إياتا» بأن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا سجلت أقل سعر ليصل إلى 64.3 دولاراً للبرميل، بارتفاع وصلت نسبته إلى 78.2 % مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2015 فيما وصلت نسبة الارتفاع إلى 1.2% خلال الشهر الماضي. وارتفع سعر برميل وقود الطائرات في أوروبا بنسبة 72.3 % إلى 66 دولاراً للبرميل وسجل ارتفاعاً بنسبة 0.9 % خلال الشهر الماضي.

وفي منطقة آسيا والمحيط الهادي ارتفعت الأسعار بنسبة 71 % إلى 66.3 دولاراً، وبلغت الأسعار في أميركا الشمالية 64.5 دولاراً للبرميل بارتفاع 63.6 %، وعلى مستوى منطقة أميركا الجنوبية والوسطى ارتفعت الأسعار بنسبة 67.9 % إلى 68.1 دولاراً للبرميل. وتستحوذ منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على 7 % فقط من حجم استهلاك وقود الطائرات عالمياً في حين تصل حصة أميركا الشمالية إلى 39 % وأوروبا 28 % ومنطقة آسيا والهادي 22 % وأميركا الجنوبية والوسطى 4 % من حجم استهلاك الوقود عالمياً.

وأفاد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن شركات الطيران حول العالم ستتسلم 1900 طائرة جديدة خلال العام الجاري، 50 % منها تقريباً ستخصص للاستبدال لتحل محل طائرات قديمة، الأمر الذي سيسهم في زيادة فعالية الأساطيل وتحسين كفاءة استهلاك الوقود ويقلل من التأثيرات المتعلقة بالبيئة، مشيراً إلى أنه بنهاية العام الجاري سيصل حجم الأسطول العالمي إلى 28 ألف طائرة في وقت سيستمر متوسط حجم الطائرات بالارتفاع لكن ببطء.