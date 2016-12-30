رمادا عجمان يستضيف قادة المستقبل حول التغير المناخي

نظم فندق وأجنحة رمادا عجمان وفندق رمادا بيتش عجمان مائدة مستديرة دولية لقادة المستقبل لمناقشة موضوع التغير المناخي، وذلك في إطار دعمه المستمر لقضايا الاستدامة.

وقد تشرف الحدث بحضور الشيخ عبد العزيز بن علي النعيمي، الملقب بالشيخ الأخضر، حيث شارك الحضور خبرته فيما يتعلق بالمهمات البيئية. كما حضر الدائرة المستديرة أيضاً سمير طارق، المدير العام لفنادق “آر”، بالإضافة إلى إغناس بوينز، نائب الرئيس الإقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا بمجموعة فنادق “ويندهام”.

وقد شارك طلابٌ تتراوح أعمارهم من 12 حتى 16 عاماً، قدموا من 21 دولة مختلفة، في هذه المناقشات التفاعلية، التي رمت إلى جمع مختلف الآراء، وتسليط الضوء على التحديات البيئية.

وقال افتخار حمداني، المدير العام للمجموعة: “لقد تعرف فريقنا على العديد من الأفكار القيمة والابتكارية التي تمخضت عنها هذه العقول الشابة اللامعة. إنهم قادتنا المستقبليون، ولذلك فإننا نضع كامل ثقتنا فيهم؛ ويحدونا الأمل في أن يجيء يومٌ يصبحوا فيه مناصرين لقضايا البيئة.