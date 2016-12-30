«جافزا» تنظم يوماً ترفيهياً للعمال

نظمت المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» يوماً ترفيهياً للعمال الذين يقيمون في المجمعات السكنية داخل جافزا تضمن عدداً من الأنشطة والمسابقات للترفية عن العمال ومنحهم طاقة إيجابية تحفزهم على العطاء والإنتاجية والارتقاء بمستوى الأداء وإدخال البهجة على نفوسهم ورسم الابتسامة على شفاههم.

واستمر برنامج الأنشطة من الساعة الثالثة عصراً إلى التاسعة مساءً تضمن محاضرات توعوية بينها محاضرة عن حقوق العمال قدمتها اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، ومحاضرة السلامة على الطرق من هيئة الطرق والمواصلات بدبي، ومحاضرة الصحة والسلامة من إدارة البيئة والصحة والسلامة «تراخيص».

وأكدت فاطمة حسين ناصر مدير أول المسؤولية المجتمعية أن جافزا دأبت سنوياً على تنظيم مثل هذه الفعاليات اعترافاً وتقديراً لجهود العمال وإسهاماتهم في تنمية وإنجاح المشاريع المختلفة في الدولة باعتبارهم ركيزة أساسية في مسيرة الاقتصاد الوطني.

وأضافت: تضع المنطقة الحرة العمال القاطنين في المجمعات السكنية على سلم أولوياتها وتهدف إلى خلق بيئة مناسبة للعيش عبر توفير أفضل الخدمات المقدمة لهم. و وعبر المشاركون عن سعادتهم بتنظيم هذه الفعالية وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم لإدارة جافزا، ودعمها المستمر، والذي ينم عن اهتمامها ورعايتها للعمال.