عروض خاصة من صيدليات «ابن سينا» خلال الشتاء

أعلنت صيدليات ابن سينا توفير مجموعة واسعة من مستحضرات العناية بالبشرة ومنتجات العناية بالشعر العالمية، ومجموعة من المكملات الغذائية الصحية، وذلك بالإضافة إلى تقديم المشورة والنصح بشأن احتياجات الصحة والجمال من قبل صيادلة ابن سينا الأكفاء.

وأطلقت صيدليات ابن سينا عرضاً خاصاً بمناسبة فصل الشتاء يستمر حتى نهاية يناير 2017. ويسري عرض «اشترِ 2 واحصل على 1 مجاناً» على مجموعة واسعة من منتجات العناية بالبشرة والعناية بالشعر في كافة صيدليات ابن سينا في الإمارات.

وتحرص صيدليات ابن سينا على أن تقدم قيمة أكبر للعملاء، كما تقدم أفكاراً رائعة لهدايا مميزة خلال موسم الأعياد. ويحفل فصل الشتاء بالمناسبات والأعياد حيث يستعد الجميع للعام الجديد وهو أيضاً الوقت الذي يحرص فيه الناس على أن يقدموا الهدايا للعائلة والأصدقاء.

وصيدلية ابن سينا مملوكة بالكامل لشركة الخياط للاستثمار والتي تعتبر مشروعاً مطوراً محلياً يتماشى مع المعايير العالمية. وقسم البيع بالتجزئة التابع لشركة الخياط للاستثمار هو أحد أهم المؤسسين الفاعلين للعلامات التجارية للبيع بالتجزئة في المنطقة.