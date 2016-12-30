«أصداء بيرسون ــ مارستيلر» تحصد جائزة «أفضل شركة لوسائل الإعلام والتسويق للعام»

فازت شركة «أصداء بيرسون-مارستيلر»، بجائزة «أفضل شركة لوسائل الإعلام والتسويق للعام»، خلال حفل توزيع «جوائز أرابيان بيزنس للإنجاز» السنوي، الذي أقيم مؤخراً في دبي.

وتسلم سونيل جون، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أصداء بيرسون-مارستيلر»، الجائزة خلال الحفل، الذي أقيم في فندق «أرماني دبي»، حيث ألقى وزير المالية البريطاني السابق جورج أوزبورن الكلمة الرئيسية للحفل.

وتُكرم الجائزة، التي قامت باختيارها لجنة تحكيم مستقلة، سجل «أصداء بيرسون-مارستيلر» الحافل بالإنجازات، والذي شهد عمل الشركة على مجموعة من الحملات المرموقة. وتدير «أصداء بيرسون-مارستيلر» نشاطاتها من مقرها الرئيسي في دبي وعبر 11 مكتباً وفرعاً في المنطقة يعمل فيها أكثر من 160 خبيراً في شؤون العلاقات العامة والتواصل.

وقامت الشركة خلال العام الماضي بتطوير العديد من حملات التواصل الاستراتيجية للعديد من حكومات المنطقة وخصوصاً في الإمارات والسعودية والكويت ومصر، فضلاً عن قائمة تضم كبريات الشركات المحلية والعالمية». دبي ــ البيان