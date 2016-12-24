«سيغريتو» يستضيف سوق البضائع الإيطالية ضمن موسم الأعياد في مدينة جميرا

يستضيف مطعم سيغريتو الإيطالي الحائز على الجوائز والتابع لمجموعة مطاعم جميرا، والذي يتمتع بموقع مميز بين ممرات المياه الهادئة والجدران الحجرية لمدينة جميرا في دبي، سوق البضائع الإيطالية الذي يعكس طريقة الاحتفال بعيد الميلاد في إيطاليا وذلك في الساحة الكبيرة أمام بوابات المطعم العريق في قلب مدينة جميرا.

سيعيش الضيوف فور دخول سوق البضائع الإيطالي الموسمي، والواقع خارج المطعم، في تجربة مميزة تنقلهم إلى أجواء المناطق الريفية المحيطة بمدينة البندقية الساحرة، من خلال تشكيلة من المأكولات الإيطالية التقليدية، بما فيها فريجولا ساردا، والشوكولاتة الساخنة على الطريقة الإيطالية، والبسكويت المحلّى، والكستناء المشوية، والأزر الإيطالي، وحلوى ستولن مارزيبان.

كما سيجد الزائرون تشكيلة من المكونات المستخدمة في تحضير أطباق المطعم، من بينها الخل البلسمي وخبز بانيتوني المحلّى، ومعكرونة رومو، المستخدمة في وصفة «بيني أرابياتا» المقدمة من الشيف التنفيذي فرانسيسكو دي نويا.

يشكل سوق مطعم سيغريتو ملاذ الضيوف إلى إيطاليا خلال موسم الأعياد حيث يمكن التمتع بأمسية رومانسية أو الاسترخاء برفقة الأصدقاء أو العائلة بعد تناول العشاء على التراس المطل على الخليج العربي.