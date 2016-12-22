«اينوك» تقدم للعملاء فرصة الفوز بـ34 سيارة وجوائز بقيمة 19 مليون درهم

تحتفل شركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك"، الشريك الإستراتيجي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بدورة جديدة من "مهرجان دبي للتسوق"، أكبر فعاليات التسوق والترفيه في المنطقة، وذلك للسنة الثانية والعشرين على التوالي عبر منح العملاء والزوار فرصة الفوز بسيارة "نيسان" يومياً.

وكشفت "اينوك" عن مجموعة مميزة من الجوائز التي ستقدمها للفائزين المحظوظين عبر سحوبات ستقام خلال "مهرجان دبي للتسوق" بين الفترة من 26 ديسمبر 2016 إلى 28 يناير 2017.

بهذه المناسبة قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "اينوك": "تلتزم "اينوك" بدعم أجندة دبي الإستراتيجية التي تقدم للعالم نماذج استثنائية في الابتكار ضمن شتى المجالات. وانطلاقاً من مكانتها كشريك إستراتيجي لمهرجان دبي للتسوق منذ أكثر من عقدين من الزمن، أصبحت "اينوك" عنصراً بارزاً في مسيرة النجاح الاستثنائية لهذا الحدث العالمي الكبير، ويسرنا أن نواصل دعمنا للحدث وإنجازاته السبّاقة، ليبقى المهرجان مدعاة فخرنا جميعنا على مر السنين".

وخلال "مهرجان دبي للتسوق 2017"، يمكن لعملاء "اينوك/ايبكو" الذين ينفقون 20 درهماً في متاجر "زووم" أو "برونتو" أو "بافو بيتزا"، أو 30 درهماً على عدد من خدمات "تسجيل"، أو 100 درهم لتغيير الزيت أو غسيل السيارات في "أوتوبرو"، الدخول في السحب الذي يخولهم فرصة الفوز بسيارة "نيسان" يومياً. كما تزداد فرص العملاء بالفوز ثلاثة أضعاف عند شراء الباقة الترويجية التي تتضمن بطاقات شحن "اتصالات" أو "دو" أو "سالك".

وستمنح محطات شبكة "اينوك"/"ايبكو" ومتاجر "زووم" المستقلة العملاء فرصة المشاركة في سحوبات إنفينيتي الكبرى، وذلك عند شراء تذكرة السحب بقيمة 200 درهم، التي تخوّل ربح باقة يومية من الجوائز تضمّ سيارة إنفينيتي QX70 ومبلغ 150 ألف درهم. وسيحظى بقيّة المشاركين ممن لم يربحوا خلال السحب اليومي بفرصة أخرى للربح مع السحب الأسبوعي المنفصل الذي يتيح لهم أن يكونوا من بين خمسة رابحين بمبلغ 50 ألف درهم.

وتعد "اينوك" من الداعمين المؤسسين لمهرجان دبي للتسوق، وتتوفر عروضها الخاصة بالمهرجان ضمن كافة محطات "اينوك/ايبكو" في دبي، إضافة إلى متاجر "زووم" ضمن محطات "مترو دبي" ومتاجر "زووم ماركت" ومتاجر "زووم" المستقلة في مختلف أرجاء المدينة، إضافة إلى منافذ "بافو بيتزا" و"أوتوبرو" و"تسجيل" في دبي.