«إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية» تتسلم رخصة الاستثمار الأجنبي المملوكة بالكامل في السعودية

تسلمت وكالة «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية» أمس، رخصة الاستثمار الأجنبي المملوكة بالكامل في السعودية خلال حفل رسمي أقيم على هامش منتدى الأعمال السعودي البريطاني 2018 في لندن.

وكانت الوكالة قد افتتحت فرعها الأول في العاصمة السعودية الرياض خلال أكتوبر 2017، ضمن خططها لتوسيع أعمالها في منطقة الشرق الأوسط. وبذلك تكون «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية» أول وكالة دولية للتصنيف الائتماني تحصل على ترخيص لممارسة أنشطة التصنيف الائتماني في المملكة.

وقام يان لي باليك، المدير العام التنفيذي لدى «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية»، بتسلم الرخصة بالنيابة عن الوكالة.

وقال باليك : «نحن فخورون بتسلمنا الرخصة خلال الحفل الرسمي في لندن، كما أود أن أتوجه بجزيل الشكر والتقدير للهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية، وهيئة السوق المالية والجهات الحكومية والوزارية الأخرى، التي قدمت كل الدعم المطلوب للبدء بمزاولة أعمالنا في هذه السوق المهمّة على المستوى الإقليمي والعالمي، ونحن نتطلع للتعاون والعمل عن قرب مع جميع الأطراف المعنية لتقديم تسهيلات لتدفقات رؤوس الأموال».

وأضاف: «تتمتع «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية» بخبرة تمتد لأكثر من 150 عاماً في تطوير الأسواق المالية العالمية، ونحن فخورون بتوسيع أعمالنا في الشرق الأوسط من خلال افتتاح فرعنا الجديد في المملكة العربية السعودية».

وتم الإعلان رسمياً عن افتتاح فرع الوكالة في المملكة العربية السعودية خلال حفل رسمي أقيم في الرياض 23 أكتوبر 2017.لندن - البيان