سوق أبوظبي يضيف منتجات لزيادة الاستثمارات الوافدة

قال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن السوق يعمل دائماً على إضافة أدوات ومنتجات جديدة، وكان آخرها العقود المستقبلية على المؤشر العام لسوق أبوظبي وتوظيف تقنية «بلوك تشين» لإجراء التصويت الإلكتروني في الجمعيات العمومية.

وإطلاق خدمة البيع على المكشوف الفني، ما يشكل إضافة لمجموعة الخدمات التي يقدمها السوق للمستثمرين أفراداً ومؤسسات، بما يعزز من قدرته على زيادة الاستثمارات الوافدة.

وأضاف البلوشي لــــ«البيان الاقتصادي»، أن السوق يمتاز ببنية تحتية متطورة تتيح إدراج وتداول أوراق مالية متنوعة، الأمر الذي يوفر للمستثمرين خدمات ومنتجات مبتكرة وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات، ويمنحهم فرصة لاستثمار مدخراتهم في مجموعة متنوعة من الشركات المدرجة، وهو ما يسهم في تعزيز مكانة السوق كوجهة استثمار آمن ومستقر.

وأوضح أن سوق أبوظبي يعد أحد أفضل أسواق المنطقة والعالم جاذبية من حيث العائد على الاستثمار؛ إذ بلغ معدل توزيعات الأرباح النقدية للشركات المدرجة في السوق نحو 5.3% مع نهاية عام 2017، مشيراً إلى أن السوق كان سباقاً في وضع أفضل المعايير والأنظمة والآليات التي تسهم في زيادة الاستثمارات المؤسساتية.