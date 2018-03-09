29.4 ملياراً استثمارات السيدات في الأسواق

بلغ عدد المستثمرات المسجلات في سوقي دبي وأبوظبي الماليين 541 ألف مستثمرة بقيمة سوقية تبلغ 29.4 مليار درهم موزعة على 7 مليارات سهم.

وأظهر رصد «البيان الاقتصادي»، أن عدد المستثمرات يعادل نسبة تقارب 30% من إجمالي عدد المستثمرين في السوقين البالغ 1.8 مليون مستثمر.

وذكر سوق دبي المالي أن إجمالي عدد المستثمرات حتى الثلاثاء الماضي، بلغ نحو 244 ألف مستثمرة يمتلكن ما يزيد على 3.4 مليارات سهم من الأسهم المدرجة في السوق بقيمة إجمالية تبلغ 9.4 مليارات درهم.

وقالت مريم فكري، الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع التقاص والتسوية والإيداع في سوق دبي المالي، إن السوق يعتبر من بين المؤسسات الوطنية الأكثر تمكيناً للمرأة، حيث لعب العنصر النسائي دوراً مهماً في مسيرة النجاحات على مدى الثمانية عشر عاماً الماضية.

وأضافت: «تصل نسبة السيدات حالياً من إجمالي عدد العاملين في السوق إلى 60%، وهناك العديد من القطاعات والإدارات تكاد تدار بالكامل بنجاح وفعالية كبيرتين من قبل السيدات».

ومن جهته، ذكر سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن السوق يحتضن 297 ألف مستثمرة من أصل 965 ألف مستثمر مسجلين في السوق بقيمة سوقية 20 مليار درهم.

ولفت إلى أن عدد الموظفات في السوق يقدر بنحو 57 موظفة تعادل 47% من إجمالي موظفي السوق، وبلغت نسبتهن في مناصب مديري أقسام ورؤساء إدارات 25% من إجمالي هذه المناصب في السوق.

وشدد السوق على أن حجم مشاركة المرأة في مختلف إدارات السوق قد أعطى نتائج إيجابية، حيث أثبتت جدارتها بجميع ما أوكل لها من مسؤوليات، في إدارات وأقسام مفصلية عدة تتولاها المرأة في السوق بجدارة وكفاءة.

البند سوق دبي سوق أبوظبي

عدد المستثمرات 244 ألفاً 297 ألفاً

قيمة الأسهم المملوكة9.4 مليارات درهم 20 مليار درهم

عدد الأسهم المملوكة3.4 مليارات سهم 3.6 مليارات سهم