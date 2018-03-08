«دبي الوطنية للتأمين» توزع 30 % نقداً

عقدت دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين جمعيتها العمومية أمس، برئاسة رئيس مجلس الإدارة، خلف أحمد الحبتور في مقر مجموعة الحبتور بدبي، ووافقت الجمعية العمومية على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع حصة أرباح نقدية قدرها 30 % من رأس المال ما يعادل 34.650 مليون درهم.

وأعادت الجمعية العمومية انتخاب مجلس الإدارة نفسه لفترة جديدة لمدة ثلاث سنوات تمتد حتى عام 2020، وهم، خلف أحمد الحبتور رئيس مجلس الإدارة، وسلطان أحمد الحبتور نائب رئيس مجلس الإدارة، ومحمد خلف الحبتور عضو مجلس الإدارة المنتدب، ومحمد عبدالله عامر الفلاسي عضو مجلس الإدارة، وعبدالله فهد المزروعي عضو مجلس الإدارة.

محطة مفصلية

وقال خلف الحبتور: إن العام 2017 شكّل محطة مفصلية بالنسبة للشركة التي حققت خلاله المستوى الأعلى في تاريخها لإجمالي الأقساط المكتتبة وصافي إيرادات الاكتتاب. وسلّط الضوء على الزيادة في إجمالي الأقساط المكتتبة (بنسبة 24 %)، وصافي إيرادات الاكتتاب (بنسبة 18 % )، وصافي الأرباح (بنسبة 9 %).

وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين حققت على الدوام نتائج تشغيلية جيدة، وفق ما يُظهره متوسط العائد على حقوق المساهمين الذي سجّل 10 % في الأعوام الخمسة الماضية. وأطلع الحبتور المساهمين على أن الشركة حققت تصنيفاً مالياً قوياً B++ جيد مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة «أيه إم بست»، وهو أول تصنيف تناله دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين التي انضمّت حديثاً إلى قائمة الشركات الخاضعة للتصنيف. ولفت إلى أن هذا التصنيف هو ثمرة ما تتمتع به دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين من رصيد يُشهَد له في الأداء التقني الثابت والقوي، بدعمٍ من إيرادات استثمارية تحقق مستويات عالية بصورة مطّردة، إلى جانب مستوى قوي من الرسملة المعدَّلة بحسب المخاطر.

تابع الحبتور: أُدرِجَت تحسينات مهمة في السياسة التي تعتمدها الشركة في إدارة المخاطر خلال الأعوام القليلة الماضية، مع إدراك أكبر لدرجة المخاطر التي قد تواجهها الشركة ومدى تقبّلنا لها. لقد عمدت دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين إلى تعزيز الآلية المستخدَمة في تحديد المخاطر الأساسية وقياسها، وفرضت ضوابط أقوى من أجل الحد من أثرها المحتمل على الإيرادات والرسملة، والتخفيف من وطأته.

ولفت إلى أن «هذه الإنجازات مصدرها الثقة التي يمنحها عملاؤنا القيّمون والمساهمون لخدماتنا ومنتجاتنا. نتطلّع إلى النمو والتطور بمعيّة عملائنا، مع السعي الدائم من أجل التفوّق في الأداء والعمل باستمرار على تحقيق نتائج أفضل من الأعوام السابقة».