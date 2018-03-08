ضغوط بيع على «القيادية» تدفع الأسواق للمنطقة الحمراء

أغلقت أسواق الأسهم المحلية، أمس، في المنطقة الحمراء مدفوعة بعمليات بيع نالت من أداء الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار والاستثمار، فيما ظلت السيولة تراوح مكانها مع استمرار هبوطها دون 400 مليون درهم.

وهبط سوق دبي بنسبة 0.72% أو ما يعادل 22.95 نقطة ليغلق عند 3181.96 نقطة، مسجلاً أدنى مستوياته في عامين بضغط هبوط أسهم «إعمار العقارية» و«دبي للاستثمار» و«أرابتك» و«دبي الإسلامي».

وفقد سوق العاصمة أبوظبي نحو 3.91 نقاط أو ما نسبته 0.09% ليغلق عند 4519.58 نقطة مع نزول سهم «أبوظبي الأول» و«أدنوك للتوزيع»، فيما حد صعود «اتصالات» من وتيرة هبوط السوق.

وظلت سيولة السوقين دون 400 مليون درهم بعد بلوغها 363.6 مليون درهم بواقع 259.8 مليون في دبي، و103.7 ملايين في أبوظبي، وجرى تداول 311.3 مليون سهم، منها 257 مليون في دبي، و54.2 مليوناً في أبوظبي من خلال تنفيذ 3074 صفقة.

توزيعات

وقال أيمن القصبي، مدير إدارة التداول بشركة جلوبال لتداول الأسهم والسندات: استمرت أسواق الأسهم المحلية في أدائها الضعيف ضاربة بالمحفزات الإيجابية المحيطة بها عرض الحائط، لا سيما في ظل الأوضاع القوية للاقتصاد الوطني والنتائج الجيدة للشركات إضافة إلى التوزيعات السخية.

وأضاف القصبي لـ«البيان الاقتصادي»: كانت هناك ضغوط على الأسهم القيادية في سوق دبي مجتمعة، وهو ما أثر بنحو كبير في أداء المؤشر العام ودفعه للهبوط إلى مستويات لم يشهدها منذ عدة أشهر.

وضغطت الأسهم القيادية على أداء سوق دبي مع انخفاض سهم «إعمار العقارية» بنسبة 1.44% و«دبي للاستثمار» 1.34% و«أرابتك القابضة» 1.23% و«بنك دبي الإسلامي» 0.54%.

وتصدر سهم «الاتحاد العقارية» نشاط السوق من حيث القيم والأحجام بعد تداول 125.38 مليون سهم بقيمة 112.8 مليون درهم من خلال 38 صفقة، وأغلق مستقراً عند 0.9 درهم دون تغيير عن الجلسة السابقة.

وأشار القصبي إلى أن سوق أبوظبي تعرض أيضاً لعمليات بيع ضغطت على أدائه، لكن ارتفاع سهم «اتصالات» قلص من وتيرة الهبوط، مستفيداً من توصية مجلس إدارة الشركة بإعادة شراء جزء من أسهمها.

وهبط سوق العاصمة مدفوعاً بتراجع سهم «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 0.46% و«أدنوك للتوزيع» بنحو 0.38% إلى جانب هبوط أسهم «مصرف أبوظبي الإسلامي» و«الواحة كابيتال» و«أبوظبي التجاري» بنحو 0.98% و1.4% و1.53% على التوالي.

وقلص صعود سهم «اتصالات» بنسبة 0.85% من حدة هبوط السوق، وتصدر النشاط بالقيم بأكثر من 27 مليون سهم، فيما تصدر «رأس الخيمة العقارية» النشاط بالأحجام بنحو 14.2 مليون سهم وأغلق متراجعاً 1.2%.

عقود

شهدت العقود المستقبلية في ناسداك دبي، أمس، تداولات محدودة بعد التعامل على 3.4 آلاف عقد بقيمة 387.13 ألف درهم من خلال 3 عمليات فقط، وانخفضت عقود «داماك» بنسبة 0.33%، فيما استقرت عقود «الاتحاد العقارية» عند 0.9 درهم.