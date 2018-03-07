الإمارات دبي الوطني يتيح لعملائه تقاسم الفواتير باستخدام منصته Liv.

أعلنت Liv. - منصة الخدمات المصرفية الرقمية من «بنك الإمارات دبي الوطني»، تحديث تطبيقها الهاتفي بإضافة خدمتين جديدتين تتيحان للعملاء إمكانية تقاسم الفواتير مع الأصدقاء وأفراد الأسرة على الفور، وتصنيف نفقاتهم وفقاً لفئات مخصصة. وعقب مرور عام على إطلاق عملياتها، تواصل Liv. بناء محفظة شاملة من الخدمات التي تلبي الاحتياجات المحددة لقاعدة عملائها من جيل الألفية، لتقدم لهم انسيابية رقمية على مدار الساعة وتزودهم بالأدوات التي تتيح لهم تبني أنماط حياة مالية سليمة.

وقال أحمد المرزوقي، نائب رئيس تنفيذي أول والمدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني: «شهدت منصة الخدمات المصرفية الرقمية Liv. خلال العام الماضي تطوراً لافتاً في إطار تعزيز التواصل مع قاعدة واسعة من العملاء وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم. ويستند تصميم الخدمات الجديدة إلى الآراء التي تلقيناها، إضافة إلى التطور الحاصل في التقنيات ومزايا أنماط الحياة المفضلة لعملائنا، ونحرص دائماً على تلبية هذه الاحتياجات عبر حلول مصرفية مبتكرة. ولا شك في أن أداة «تقاسم الفواتير» خدمة ضرورية مطلوبة في ظل البيئة الاجتماعية التي نعيش بها اليوم».

وعبر خدمة «تقاسم الفواتير» يمكن للعملاء دفع الفواتير باستخدام بطاقة Liv. للخصم المباشر وإرسال إشعارات طلب الدفع لأصدقائهم وأفراد عائلتهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي التي تشمل «واتس أب» و«فيسبوك». وتسهم هذه الخدمة في تسهيل وتسريع عملية تقسيم فاتورة السينما أو العشاء أو النشاطات الأخرى للمجموعات الكبيرة من الأصدقاء أو أفراد الأسرة، كما تتيح للشخص الذي سدد الفاتورة بالكامل تتبع عمليات إعادة السداد التي يقوم بها الآخرون.

أما الخدمة الثانية، فتحمل اسم «تصنيف الإنفاق» وهي أداة لإدارة النفقات تساعد العملاء على تتبع نفقاتهم ورصد أكثر الأماكن التي أنفقوا فيها، وإدارة ميزانيتهم بشكل أفضل. وتقدم Liv. للعملاء رؤى مبسطة مثل رصد مدى إنفاقهم على شرب القهوة كل شهر أو كم مرة قاموا بطلب الطعام عبر تطبيق «زوماتو»، بما يمكنهم من إدارة نفقاتهم المستقبلية.