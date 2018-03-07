«دبي التجاري العالمي» مقرّاً رئيساً لـ «سيجنا» العالمية

افتتحت سيجنا، شركة الخدمات الصحية العالمية المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز «CI»، رسمياً أمس مقرّها الجديد في مركز دبي التجاري العالمي كمركز رئيسي لعملياتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وخلال حفل الافتتاح، أعلنت الشركة عن هويتها المؤسسية الجديدة «سيجنا للتأمين في الشرق الأوسط»، بعد استحواذها في العام الماضي على شركة «زيورخ للتأمين – الشرق الأوسط». ويعد المقر الجديد دليلاً واضحاً لالتزام سيجنا بالتوسع بالشرق الأوسط، حيث تستعد الشركة لتوظيف وتطوير المزيد من المواهب المحلية وتعزيز حضورها المحلي والإقليمي وتقديم قيمة طويلة الأجل لشركائها وعملائها بالمنطقة.

تمويل

واستقطب حفل الافتتاح مشاركة واسعة لنخبة من المسؤولين رفيعي المستوى في هيئة الصحة بدبي، بحضور كل من هلال سعيد المري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي التجاري العالمي وعلي لطفي مدير إدارة التمويل الصحي بالإنابة في هيئة الصحة بدبي، وعلي إبراهيم محمد إسماعيل، نائب المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية، وخالد يوسف الفهيم، نائب رئيس إدارة الأصول والاستثمار في مركز دبي التجاري العالمي.

ويشكل إنشاء مقر شركة «سيجنا» في مركز دبي التجاري العالمي خطوة طموحة أخرى لعمليات الشركة؛ حيث أسهمت هيئة المركز التجاري العالمي بدور محوري في ترسيخ مكانة دبي الريادية كمركز عالمي للمال والأعمال ينبض بالحركة والنشاط. وتبلغ مساحة مقر الشركة المتكامل 20 ألف قدم مربعة مخصصة للمكاتب وتستوعب ما يزيد عن 200 موظف لخدمة أعمال التأمين الصحي الجماعي والفردي الخاص. ومن موقعها المتميز في دبي، ستعمل «سيجنا» على تقديم حلول الخدمات الصحية المحلية في الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط.

وانسجاماً مع توجهات شركة سيجنا في التركيز على مفاهيم الرفاهية وجودة الحياة، تم تصميم المكاتب الجديدة بأسلوب يعزز سلامة الموظفين وراحتهم، ويسهم برفع الكفاءة والإنتاجية في العمل. وفي هذا الإطار تقدمت الشركة بطلب للحصول على شهادة معايير البناء المتميزة WELL Building Standard TM.

توسع

وقال آرت كوزاد، الرئيس التنفيذي لشركة «سيجنا الشرق الأوسط»: «إن سوق التأمين في المنطقة مهيأ بشكل كبير للتوسع والازدهار ويظل مركزاً أساسياً لاستراتيجيتنا للنمو العالمي، ونحن فخورون بإتمام خطوتين كبيرتين معاً لتأكيد حضورنا في الشرق الأوسط، مع افتتاح مقرنا الجديد في مبنى مركز دبي التجاري العالمي وإعلان الهوية المؤسسية الجديدة لشركتنا».