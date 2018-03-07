«دبي للسلع المتعددة» يستضيف المنتدى العالمي للشاي 25 أبريل

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، أمس عن تنظيم النسخة السابعة من منتدى دبي العالمي للشاي، الذي يعقد كل عامين، وذلك في 25 - 26 أبريل 2018 تحت عنوان «تشكيل مستقبل التجارة» في فندق العنوان (The Address)، دبي مارينا.

تعتبر دبي البوابة التجارية العالمية للشاي، بفضل العمل الذي يقوم به مركز الشاي التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، وعليه فإن المنتدى سيبحث الفرص والتحديات التي تغطي كل جانب من جوانب سلسلة توريد الشاي، من البلدان المنتجة والمصدّرين إلى المازجين والمشترين، وخلق فرص جديدة للأعمال عبر الصناعة.

ويتحدث في المنتدى: سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية؛ ود. شاشي ثارور، وزير الدولة السابق لتنمية الموارد البشرية ووزير الدولة السابق للشؤون الخارجية في الهند؛ وأحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة؛ وسانجيف دوتا، المدير التنفيذي - السلع، مركز دبي للسلع المتعددة؛ وأنيل كوك، الرئيس والمدير التنفيذي، لشركة آسيا سياكا للسلع العامة المحدودة؛ بالا ساردا، الرئيس التنفيذي ومؤسس فادام للشاي.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة تعليقاً على عقد المنتدى : هنالك دائماً شيء ما يتم تحضيره في مركز دبي للسلع المتعددة، وقد ساهمت جهود مركز الشاي التابع لنا في أن تصبح دولة الإمارات العربية أحد أكبر ثلاث أسواق في العالم للشاي بالنسبة لاستهلاك الفرد.

والواقع أن العالم استهلك 2.9 مليون طن من الشاي في عام 2016، مع توقعات بأن يصل الاستهلاك العالمي إلى 3.3 ملايين طن في عام 2021. وقد تم تصميم النسخة السابعة من منتدى دبي العالمي للشاي لتجمع قادة الصناعة من جميع أنحاء العالم لمناقشة الفرص وتحقيق أفضل ما يمكننا تحقيقه للإعداد لموجة النمو القادمة.