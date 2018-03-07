«أمانات» ترفع استثماراتها في التعليم إلى 518 مليون درهم

أعلنت شركة أمانات القابضة «أمانات»، أكبر شركة متخصصة في استثمارات الرعاية الصحية والتعليم على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، أمس، أنها أتمت الاستحواذ على حصة منفعة تبلغ 35% في شركة جامعة أبوظبي القابضة بقيمة 320.4 مليون درهم لترتفع محفظة قطاع التعليم بالشركة إلى 518 مليون درهم.

وقال حمد عبدالله الشامسي، رئيس مجلس إدارة شركة «أمانات» في بيان: «يسعدنا التعاون مع شركة جامعة أبوظبي القابضة كشركاء لنا في قطاع التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يُعد مكملاً استراتيجياً لمنصة التعليم (K-12)، كما يؤكد تركيز شركة أمانات على قطاع التعليم المتنامي في دول المنطقة وذلك من خلال إنشاء محفظة فريدة ومتكاملة من مؤسسات الجودة. ونحن ملتزمون بالاستثمار في الأمور التي نعتقد أنها ذات أهمية قصوى وهي الرعاية الصحية والتعليم».

وقال علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة شركة جامعة أبوظبي القابضة: «نرحب بهذا الاستثمار الذي يبرهن على إيماننا والتزامنا المشترك بما نقوم به، ونحن نقدر خبرة شركة (أمانات) في قطاع التعليم ونتطلع إلى مشاركاتها الاستراتيجية».

وقال الدكتور شمشير فاياليل نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أمانات، في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي»، إن الاستثمار الجديد يرفع القيمة الإجمالية لمحفظة قطاع التعليم بالشركة إلى 518 مليون درهم.

وأضاف شمشير أن هذا الاستحواذ الجديد يسمح للشركة بتوسيع نشاطها في قطاع التعليم العالي الخاص في الإمارات مؤكداً التزام الشركة بتقديم الدعم اللازم لإدارة شركة جامعة أبوظبي القابضة لتمكينها من تحقيق أهدافها الاستراتيجية.