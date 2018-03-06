11.8 ملياراً إيرادات حكومية بالدرهم الإلكتروني

ارتفعت إيرادات الخدمات الحكومية بالدرهم الإلكتروني متجاوزة 11.809 مليار درهم في عام 2017 مقارنة بـ 7.841 مليارات درهم في عام 2016، محققة بذلك نمواً 51 %.

وبلغ إجمالي عدد المعاملات المنفذة عبر منظومة الدرهم الإلكتروني 51,509,666 معاملة خلال عام 2017، في حين بلغ عدد الإيصالات 22,625,472 إيصالاً. وبلغ إجمالي البطاقات المصدرة لخدمات الدرهم الإلكتروني 3,135,518 بطاقة خلال الربع الرابع من عام 2017 مقارنة بـ 2,413,794 بطاقة في الفترة نفسها من عام 2016 محققة زيادة بنسبة 30%.

وأكد سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية في وزارة المالية حرص وزارة المالية على توفير جميع الإحصائيات الخاصة بمنظومة الدرهم الإلكتروني، لمتابعة نمو المنظومة وتوفير المعلومات اللازمة للحكومة الاتحادية بما يساعدها على اتخاذ القرارات المناسبة التي تدعم تطوير القطاع المالي الحكومي.

تكامل

وقال: "تتميز منظومة الدرهم الإلكتروني التي أطلقتها وزارة المالية بتكاملها مع شبكات ووسائل الدفع العالمية، حيث تشكل منصة مرنة تنسجم مع تطبيقات الحكومة الإلكترونية. وتوفر بطاقات الدرهم الإلكتروني إمكانية سداد رسوم الخدمات المقدمة في الجهات الحكومية المرتبطة بالمنظومة.

وذلك عبر مختلف القنوات التي تشملها تطبيقات المنظومة، وفي مقدمتها الهاتف المحمول والمحفظة الرقمية، والموقع الإلكتروني، وأكشاك الخدمة الإلكترونية الذاتية، حيث تم تحصيل رسوم 40 مليون خدمة من خلال نظام الدرهم الإلكتروني لسنة 2017 لجميع الجهات الاتحادية والمحلية المرتبطة بالمنظومة."

ويعمل مركز الاتصال التابع لمنظومة الدرهم الإلكتروني على توفير خدماته للمتعاملين، حيث تم التعامل في عام 2017 مع ما يقارب 161,563 مكالمة واستفسار من جمهور المتعاملين، وتجاوزت نسبة المكالمات والاستفسارات التي تم الرد عليها بنجاح أكثر من 90%، الأمر الذي يعكس اهتمام الوزارة برضا المتعاملين عن الخدمات الحكومية المقدمة، كما يبلغ متوسط سرعة تنفيذ المعاملات من خلال الدفع عبر منظومة الدرهم الإلكتروني ما يقارب ثانية واحدة فقط.

شراكة

من جانبها قالت هناء الرستماني، رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد لمجموعة بنك أبوظبي الأول: "يعد تعاوننا مع وزارة المالية في الدرهم الإلكتروني شراكة استراتيجية تتخطى حدود الخدمات والمنتجات المصرفية التقليدية.

وذلك من خلال تقديم العديد من الأفكار المبتكرة والوسائل والخبرات للعملاء، حيث تم معالجة أكثر من 22 مليون إيصال خلال عام 2017 متضمنة لأكثر من 47 مليون خدمة، وزيادة بنسبة 14% على العام الماضي."