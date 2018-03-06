تحصيل «المضافة» بأثر رجعي من الجهات المتأخرة في التسجيل

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب أن قرار إعفاء قطاعات الأعمال المتأخرة في إجراءات التسجيل لدى الهيئة بنظام ضريبة القيمة المضافة حتى نهاية أبريل المقبل يتعلق بالإعفاء من الغرامات الإدارية المترتبة على التأخير في التسجيل فقط، مشيرة إلى أن الضرائب المستحقة على الخاضعين للضريبة اعتباراً من بدء التطبيق مطلع العام الحالي يجب سدادها بالكامل بأثر رجعي.

ودعا خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب للاستفادة من المهلة التي تم منحها من الهيئة وبموافقة مجلس إدارة الهيئة مراعاة لعدم جاهزية بعض الأعمال خلال الفترة الماضية في بداية التطبيق، وذلك في إطار التعاون والتنسيق الذي تحرص عليه الهيئة لمساعدة الأعمال وتشجيعها على الالتزام بالإجراءات والقوانين الضريبية بشكل مستمر لتفادي الغرامات الإدارية.

مؤكداً ضرورة إسراع قطاعات الأعمال للتسجيل وعدم التأخر عن المهلة المحددة بحدٍ أقصى في الثلاثين من الشهر المقبل لتحقيق الالتزام بالإجراءات الضريبية تجنباً للوقوع في المخالفات والغرامات التي ينص عليها القانون.

وقال: "إن سداد الضرائب المستحقة على الخاضعين للضريبة اعتباراً من بدء التطبيق مطلع العام الحالي بأثر رجعي يتم بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية."

إقبال

وأشاد بالإقبال الكبير الذي شهدته عمليات التسجيل خلال الأشهر الماضية منذ اليوم الأول لإطلاق عمليات التسجيل الإلكتروني، مؤكداً أن الهيئة في إطار التزامها بتبني أعلى معايير الشفافية والدقة في تطبيق الإجراءات الضريبية حرصت على توفير عدد كبير من الأدلة والمعلومات الإرشادية الشاملة والقوانين واللوائح التنفيذية على موقعها الإلكتروني، بالإضافة إلى توفير الكتيبات والأفلام التوعوية القصيرة التي توضح لقطاعات الأعمال إجراءات التسجيل، وكذلك تقديم الإقرارات الضريبية الدورية وكافة الإجراءات الأخرى التي تسهل الامتثال الذاتي.

وأضاف: "إن قطاعات الأعمال أصبح لديها وعي كبير بأهمية النظام الضريبي وضرورة الامتثال للإجراءات الضريبية ."