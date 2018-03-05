«تعاونية الاتحاد» تحقّق أكبر إيرادات في تاريخها

أعلنت تعاونية الاتحاد، أكبر التعاونيات الاستهلاكية في دولة الإمارات تحقيق أكبر إيرادات منذ نشأتها، حيث تجاوزت قيمة إيرادات العام الماضي 2.923 مليار درهم.

وكشف خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، عن «ارتفاع حقوق المساهمين من 2.150 مليار درهم، إلى 2.511 مليار درهم، بنسبة زيادة مقدارها 19 %، بالمقارنة مع عام 2016، مشيراً إلى أن عدد الأسر المساهمة في تعاونية الاتحاد، ارتفعت من 28 ألف أسرة، إلى 31 ألف أسرة مساهمة، بزيادة مقدارها 10 %، بالمقارنة مع عام 2016، مؤكداً أن النتائج التي حققتها التعاونية في العام المنصرم، تظهر الأداء القوي للتعاونية، إلى جانب النمو التشغيلي الثابت، الذي أدى إلى زيادة الإيرادات بالمقارنة مع الأعوام السابقة، ما يعزز من قوة المركز المالي للتعاونية، ومن قدراتها على التوسع والتطور.

مشاريع مستقبلية

وأضاف الفلاسي: «تنفذ تعاونية الاتحاد، خطط توسع وانتشار استراتيجية مدروسة ذات أسس صلبة، للاستمرار في تحقيق نمو في الإيرادات والأرباح، حيث تنتهج تعاونية الاتحاد، العديد من الأساليب الاستثمارية لتحقيق أهدافها من ناحية النمو والتوسع، حيث إنها تستثمر من خلال البناء أو استئجار المساحات التجارية في مبانٍ مملوكة للغير، أو استئجار مبانٍ متكاملة عن طريق مطورين معتمدين، لغرض استخدامها لاستحداث فروع جديدة، لتغطية كافة المناطق في إمارة دبي، بما يصبّ بمصلحة المساهم والمستهلك، مع الحرص على توفير أجود المنتجات وأفضلها بأسعار تنافسية، لتحقيق أعلى مستويات الفائدة لهم، والسعادة للمجتمع بشكل عام.

13 فرعاً

وأكد الفلاسي، أن تعاونية الاتحاد أُنشئت لتحسين حال أعضائها اجتماعياً واقتصادياً، وخدمة المجتمع في منطقة عملها، وذلك باتباع أفضل الممارسات العالمية في مجال تجارة التجزئة، حيث تعتبر تعاونية الاتحاد، أكبر التعاونيات الاستهلاكية على مستوى الدولة، بفروعها البالغة 13 فرعاً، كما تمتلك مركزي تسوق، هما اتحاد مول والبرشاء مول، إضافة إلى استحداثها سلسلتي متاجر، الأولى تحت مسمى (كووب coop)، والثانية تحت مسمى فريش إن 1 الوقفية، وتعتبر الأولى من نوعها على مستوى العالم، والسلسلة الأخرى، تمثل مفهوماً جديداً للتسوق، كما أنها أول تعاونية استهلاكية في الشرق الأوسط، أدرجت مفهوم التسوق الذكي في عدد من فروعها.

90.000.000

قال خالد حميد بن ذيبان الفلاسي: «أسهمت تعاونية الاتحاد، بتخفيض الأعباء عن المستهلكين بنسبة 50 %، وبإجمالي 90 مليون درهم خلال عام 2017، حيث نفذت التعاونية 49 حملة ترويجية على عدد 70 ألف سلعة خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن ذلك نابع من مسؤوليتها تجاه المجتمع وحسها الوطني، مؤكداً أن حملات الخصومات، تسهم بشكل مباشر في استقرار الأسعار وتخفيضها، إلى جانب خلق بيئة بيع بالتجزئة صحية، قائمة على التنافس وعدم الاحتكار، ما يوفر منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية».