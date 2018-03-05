أسهم المنحة.. لماذا غابت عن التوزيعات؟

تشهد الأسواق المالية المحلية غياباً ملحوظاً للتوزيعات العينية (أسهم المنحة) من جانب الشركة المدرجة على الرغم من أنها تساعد على النمو بوتيرة أسرع نتيجة للاحتفاظ بالسيولة للتوسعات المستقبلية.



ويعتبر عدد من المحللين الماليين هذا الغياب دليلاً على وجود ضغوط على الفرص التشغيلية للشركات لتحقيق نمو في السوق. وقال محللون ماليون إن ظاهرة تراجع توزيعات المنحة تتواصل للعام الثالث على التوالي خاصة مع استمرار شح السيولة.



وأوضح المحللون لـ «البيان الاقتصادي»، أن اعتماد الشركات للتوزيعات سواء كانت منحة أو نقدية يعتمد بشكل كبير على خططها المستقبلية وحجم السيولة المتوفرة لديها وأيضاً رغبة الشركة في زيادة رأسمالها من عدمه.



وعادة تلجأ الشركات إلى زيادة رؤوس أموالها من خلال أسهم المنحة بهدف تقوية المركز المالي لها وبهدف توفير الأموال اللازمة التي تساهم في تحقيق استراتيجيتها المستقبلية من التمويل.



ولم يتجاوز عدد الشركات التي أعلنت مقترحات بتوزيع أسهم منحة في سوقي دبي وأبوظبي، الثلاث شركات منها شركة تبريد التي أوصى مجلس إدارتها توزيع 217.2 مليون درهم على المساهمين كأسهم منحة عن أرباح 2017، وذلك بنحو 8% من رأس المال، بواقع 8 فلوس لكل سهم عن العام الماضي.



وفي سوق أبوظبي، هناك شركتان فقط أوصتا بتوزيع أسهم منحة إلى جانب توزيع أرباح نقدية، حيث اقتراح مجلس إدارة بنك الفجيرة الوطني توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7.5% وأسهم منحة بذات النسبة من رأس المال المدفوع، كما أعلنت شركة سيراميك رأس الخيمة، نيتها توزيع أرباح نقدية بقيمة 25 فلساً للسهم و5% أسهم منحة عن العام الماضي.



وفي المقابل بلغ عدد الشركات التي أعلنت مقترحاتها لتوزيع أرباح نقدية على مساهميها 43 شركة في السوقين بإجمالي 31.6 مليار درهم منها 25 شركة في أبوظبي بإجمالي توزيعات 21.26 ملياراً، و18 شركة في دبي بتوزيعات 10.3 مليارات درهم، بينما لم تعلن 70 شركة أخرى مدرجة في السوقين عن أي مقترحات حتى نهاية الأسبوع الماضي.



والتوزيع النقدي يعني قيام الشركة بدفع مبالغ نقدية لمساهميها بما يؤدي إلى انخفاض رصيد النقدية في جانب الأصول يقابله انخفاض رصيد الأرباح المبقاة في جانب حقوق المساهمين، وهذا بدوره يؤدي إلى تقلص نشاط الشركة على المدى القصير.

أما أسهم المنحة تتمثل في إصدار أسهم جديدة عن طريق رسملة الاحتياطيات، ما يعني زيادة رأس المال دون تغيير في قيمة حقوق المساهمين، وبالتالي فإن النشاط لن يتقلص على الإطلاق.



ظاهرة



قال المحلل المالي حسام الحسيني، إن تراجع معدلات توزيع أسهم المنحة لصالح النقدية يتواصل للعام الثالث على التوالي خاصة وسط استمرار حالة شح السيولة.





وأضاف أن التوزيعات النقدية تعتبر مفضلة لدى المستثمرين عموماً، حيث تمثل عائداً حقيقياً للاستثمار تدفعه الشركات لمساهميها نتيجة لتحقيق الأرباح، وهي ميزة مهمة للمستثمرين خاصة طويلي الأجل منهم والذين يبحثون عن عوائد منتظمة لاستثماراتهم مع إمكانية إعادة استثمارها بما يعظم تلك العوائد.



وتوقع الحسيني، استمرار لجوء الشركات إلى إجراء التوزيعات النقدية فقط دون المنحة خلال العام المقبل.



خطط



وأوضح إياد البريقي المدير العام لشركة «الأنصاري» للخدمات المالية، أن اعتماد الشركات للتوزيعات سواء كانت منحة أو نقدية يعتمد بشكل كبير على خططها المستقبلية وحجم السيولة المتوفرة لديها وأيضاً رغبة الشركة في زيادة رأسمالها من عدمه.