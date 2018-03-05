«دانة غاز» تتوقع بيع 4 شحنات نفط في مصر بـ 147 مليوناً العام الجاري

توقع محمد المبيضين رئيس علاقات المستثمرين في «دانة غاز»، أن تبيع شركته، 4 شحنات من المكثفات النفطية في مصر بمتوسط 40 مليون دولار (146.9 مليون درهم) خلال العام الجاري 2018.

وقال المبيضين لــــ «البيان الاقتصادي»: بالفعل بعنا شحنة مكثفات في مصر خلال فبراير الماضي وهناك ثلاثة صفقات أخرى نتوقع إتمامها قبل نهاية العام الجاري. وأعلنت «دانة غاز»، في بيان لسوق أبوظبي، أمس، عن استلام مبلغ 10.4 ملايين دولار فبراير الماضي من جراء بيع 157,200 برميل من المكثفات في مصر بمتوسط سعري مقداره 66.5 دولاراً للبرميل.

وبين المبيضين أن الصفقة التي تم بيعها في فبراير الماضي هي رابع شحنة من المكثفات تبيعها الشركة من عملياتها في مصر منذ بداية العام 2017، حيث قمنا ببيع ثلاث شحنات من المكثفات مقابل نحو 21 مليون دولار في العام الماضي.

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