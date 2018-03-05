الأسهم تتحدى السيولة بالأخضر

بدأت أسواق الأسهم المحلية أول تداولاتها الأسبوعية في المنطقة الخضراء مدعومة بمكاسب بعض الأسهم القيادية رغم تراجع مستويات السيولة إلى أدنى مستوياتها عند 200 مليون درهم.

وخطف سهم «الإثمار القابضة» الأنظار بعدما استحوذ على أكثر من ربع سيولة سوق دبي إلى جانب 50% من أحجام التداولات، وصعد مؤشر السوق بنسبة 0.1% إلى 3212 نقطة مع ارتفاع سهمي «دبي للاستثمار» و«بنك دبي الإسلامي».

وعززت مكاسب «بنك أبوظبي الأول» من أداء سوق العاصمة بعد ارتفاع السهم لأعلى مستوياته في 34 شهراً مع تزايد الإقبال على السهم منذ إقرار توزيعات نقدية بأكثر من 7.6 مليارات درهم، وارتفع مؤشر السوق بنسبة 0.21% إلى 4604 نقاط.

وقال المحلل المالي عمرو حسين، لــــ «البيان الاقتصادي» إن بداية الأسواق كانت خضراء في مطلع الأسبوع لكن يظل تراجع السيولة العائق الوحيد أمام استعادة زخم الأسواق، متوقعاً أن تواصل الأسواق أداءها الإيجابي خلال الأسبوع الحالي مالم تظهر أي أنباء سلبية قد تعكر صفو المتعاملين.

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