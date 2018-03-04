«أبوظبي للتنمية» يبحث التعاون مع «الآسيوي للاستثمار»

نظم صندوق أبوظبي للتنمية جولة تعريفية لوفد من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي زار دولة الإمارات من 25 فبراير حتى أول مارس، شملت زيارة عدة جهات حكومية في مختلف إمارات الدولة، حيث أطلع الوفد المسؤولين على أهداف تأسيس البنك وغاياته ودوره في تمويل المشاريع التنموية في الدول الآسيوية.

وشملت زيارة الوفد، الذي ترأسه الدكتور دجي بانديان، نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، كلاً من غرفتي عجمان والفجيرة ودائرة التنمية الاقتصادية وهيئة الطرق والمواصلات وهيئة الكهرباء والمياه في دبي، كما زار الوفد شركة مبادلة للتنمية وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومصدر.

وعرض وفد البنك الآسيوي خلال زيارته لمؤسسات الدولة سبل التعاون المشترك، وتقديم خدمات في تمويل المشاريع التنموية في قطاعات البنية التحتية ومنها الطاقة والمواصلات والمياه.

وقدم الدكتور دجي بانديان عرضاً مفصلاً حول أهداف البنك والتسهيلات التمويلية التي يقدمها للمشاريع، مشيراً إلى أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية مؤسسة تمويل متعددة الأطراف تهدف إلى توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل مشاريع البنية التحتية في قارة آسيا، برأسمال يبلغ 100 مليار دولار.

وأوضح أن زيارة وفد البنك لدولة الإمارات تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك مع الجهات المختلفة في الإمارات، لافتاً إلى أن البنك عرض خدمات تمويلية على الجانب الإماراتي في تمويل المشاريع التنموية في قطاعات البنية التحتية.

تعاون مشترك

وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن استضافة الصندوق لوفد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تأتي في إطار التعاون المشترك بين الجانبين، وتعريف الجهات المحلية والشركات الوطنية بنشاطات البنك التنموية ودوره في تمويل مشاريع البنية التحية في قارة آسيا ومن ضمنها دولة الإمارات.

وأضاف: «لقد جاء انضمام دولة الإمارات كعضو مؤسس ودائم في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في 2015، حرصاً منها على التعاون مع المجتمع الدولي بهدف تحسين مستوى حياة الشعوب في الدول النامية، حيث تتوافق تلك الأهداف مع توجهات البنك الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة في الدول الآسيوية».