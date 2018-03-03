599 مليوناً صافي الاستثمار الأجنبي في الأسهم خلال 3 أشهر

وصل صافي الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم المحلية إلى نحو 599.37 مليون درهم خلال الثلاثة أشهر الماضية من ديسمبر حتى نهاية فبراير الماضي كمحصلة بيع.
ووفق مسح لـ «البيان الاقتصادي» وصل صافي مشتريات الأجانب إلى 13.5 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 14.12 مليار درهم. وقال محمد الأعصر مدير إدارة التحليل الفني بشركة «أمان» لتداول الأوراق المالية: أن الأسواق المحلية والإقليمية عموماً تعرضت لضغوط بيع أجنبية خلال الأشهر الماضية في ظل المخاوف من التقلبات التي تشهدها أسواق المال العالمية.
وأضاف الأعصر، لــ «البيان الاقتصادي»، إن الأسواق المحلية تزخر بالعديد من المحفزات الإيجابية متمثلة في نتائج أعمال الشركات والتوزيعات السنوية السخية وهو ما يؤهلها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية خلال الفترة القادمة.
التداولات من ديسمبر حتى فبراير بالمليون درهم
السوق مشتريات مبيعات صافي الاستثمار
دبي 9634.6 10668 -1033.5
أبوظبي 3891.6 3457.5 434.2
الإجمالي 13526.4 14125.8 -599.4