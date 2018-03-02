7 مليارات درهم الائتمان المصرفي في يناير

كشف تقرير أصدره المصرف المركزي أمس عن ارتفاع إجمالي الائتمان المصرفي في الدولة في يناير الماضي بمقدار 7 مليارات درهم وبنسبة 0.5 %، نتيجة توسع الجهاز المصرفي في منح التسهيلات الائتمانية.

وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي من تريليون و580 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر 2017 إلى تريليون و587 ملياراً بنهاية شهر يناير 2018.

وأشار تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر يناير الماضي أمس إلى انخفاض إجمالي الودائع المصرفية بمقدار 5.2 مليارات درهم خلال يناير الماضي.

غير أن التقرير أشار إلى استمرار تفوق الودائع على القروض بالبنوك للشهر الحادي عشر على التوالي. حيث تفوقت الودائع على القروض لدى البنوك العاملة في الدولة بنحو 34.2 مليار درهم ليبلغ إجمالي الودائع تريليوناً و622 مليار درهم.

وأكد خبراء في القطاع المصرفي أن استمرار تفوق الودائع على القروض المصرفية للشهر الحادي عشر على التوالي يؤكد الثقة في قوة الوضع المالي للقطاع المصرفي في الدولة، خاصة بعد أن تلاشت الفجوة بين القروض والودائع في مارس 2017.

نقد

وأشار التقرير إلى أن عرض النقد (ن1) والذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك والودائع النقدية، ارتفع بنسبة 1.1% من 492.4 مليار درهم في نهاية ديسمبر إلى 498 ملياراً في نهاية يناير 2018، كما ارتفع عرض النقد (ن2).

والذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك والودائع النقدية وشبه النقدية، بنسبة 0.4% من تريليون و276 ملياراً بنهاية ديسمبر إلى تريليون و277 ملياراً بنهاية يناير. وانخفض عرض النقد (ن3) والذي يشمل عرض النقد ن2 وودائع الحكومة، بنسبة 0.4% من تريليون و487 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر إلى تريليون و480 ملياراً في نهاية شهر يناير.

أصول

وارتفع إجمالي أصول المصرف المركزي بالعملة الأجنبية من 290.7 مليار درهم بنهاية يناير 2017 إلى 326 ملياراً بنهاية يناير 2018 بارتفاع قدره 35.3 ملياراً وبنسبة 12.1%.

*إفصاحات

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