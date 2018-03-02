تباين مؤشرات الأسهم مع تراجع شهية المستثمرين

تباين أداء أسواق الأسهم المحلية الأسبوع الماضي وسط تراجع في شهية المستثمرين عن الاستثمار وسيطرة الحذر والترقب على التعاملات رغم النتائج الجيدة والتوزيعات السخية للشركات.

وتراجع سوق دبي بنسبة 2.36% أو ما يعادل 77.56 نقطة ليغلق عند 3208.98 نقطة، مواصلاً هبوطه للأسبوع الثاني على التوالي، مدفوعاً بهبوط سهم «بنك دبي الإسلامي» بعد استحقاق التوزيعات.

وربح سوق العاصمة 15.4 نقطة أو ما نسبته 0.34% ليغلق عند 4594.98 نقطة مستمراً في مكاسبه للأسبوع الثاني على التوالي بدعم رئيسي من أسهم البنوك يقودها «أبوظبي الأول» بعد إقرار توزيعات نقدية للمساهمين بـ 7.6 مليارات درهم.

وأمس، هبط سوق دبي بنسبة 1.08% بضغط تراجع سهم «دبي الإسلامي» بنحو 7.6%، بينما هبط سوق أبوظبي بنسبة 0.06% مع تراجع أسهم «اتصالات» و«أدنوك للتوزيع».

سيولة

كما تراجعت مستويات السيولة في السوقين إلى 2.08 مليار درهم مع تداول 941.9 مليون سهم من خلال 19.2 ألف صفقة. وقال إياد البريقي المدير العام لشركة «الأنصاري» للخدمات المالية، إن تداولات الأسواق المحلية استمرت في الاتجاه الأفقي في معظم جلسات الأسبوع الماضي مع استمرار حالة الترقب انتظاراً لقرارات التوزيعات أو محاولة تغيرها بالزيادة في الجمعيات العمومية.

مواعيد الجمعيات العمومية

الشركة موعد الجمعية التوزيع المقترح

مجموعة الشارقة 29 مارس 7% نقداً

صناعات أسمنت الفجيرة 12 أبريل 6% نقداً

الإمارات للتأمين 22 مارس 55% نقداً

دار التمويل 22 مارس 5% نقداً

أم القيوين للاستثمارات 17 مارس 7% نقداً

بنك أم القيوين الوطني 18 مارس 10% نقداً

بنك الفجيرة الوطني 18 مارس 7.5% نقداً