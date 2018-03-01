الأسهم المحلية تتراجع في فبراير متجاهلة النتائج والتوزيعات

ضغطت عمليات بيع على أداء أسواق الأسهم المحلية في ختام تعاملات أمس مع تراجع الأسهم القيادية في قطاعات العقار والبنوك والاستثمار وسط غياب المحفزات وتراجع شهية المستثمرين عن الاستثمار.

وهبط سوق دبي بنسبة 1.29% أو ما يعادل 42.36 نقطة ليغلق عند 3244.12 نقطة مسجلا أدني مستوياته في 15 شهراً ونصف مع تراجع أسهم «دبي للاستثمار» و«إعمار العقارية» و«بنك دبي الإسلامي».

فيما فقد سوق أبوظبي 1.56 نقطة أو ما نسبته 0.03% ليغلق عند 4597.66 نقطة مدفوعاً بهبوط سهم «اتصالات» و«الدار العقارية»، فيما قلص صعود «أبوظبي الأول» من وتيرة تراجع السوق مع استمرار صعوده منذ إقرار التوزيعات النقدية مطلع الأسبوع الجاري.

وارتفعت السيولة إلى 515 مليون درهم بواقع 340.14 مليون في دبي و174.9 مليون في أبوظبي، وجرى تداول 284.6 مليون سهم منها 233.7 مليون في دبي و50.9 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 4852 صفقة.

وخلال فبراير الماضي، انخفض سوق دبي بنسبة 4.43% فاقداً 150.2 نقطة، بينما تراجع سوق أبوظبي بنحو 0.1% خاسراً 4.57 نقطة، ليتجاهل السوقين النتائج القوية للشركات عن العام الماضي والتوزيعات السخية إضافة إلى قوة ومتانة الاقتصاد الوطني.

ثقة

وقال فيجاي فاليشا، مدير المخاطر المالية وكبير محللي السوق لدى العصر للوساطة المالية، إنه على الرغم من انتعاش الأسهم العالمية في نهاية الشهر الماضي، لكن الأسواق المحلية لم تتأثر إيجاباً ودخلت في موجة تراجع مع ضعف ثقة المستثمرين وانخفاض المعنويات.

وأضاف فاليشا لــــ «البيان الاقتصادي»: على الرغم من أن أرباح الشركات القوية والتوزيعات السخية تعطي صورة مشرقة لسوق الأسهم المحلية، لكن لا يزال هناك ضعف في أداء الأسواق مع تراجع ملحوظ في السيولة.

ضغوط

من جانبه، قال رائد دياب رئيس قسم البحوث لدى «كامكو» للاستثمار، إن التراجعات خلال فبراير الماضي لم تقتصر على الأسواق المحلية بل امتدت إلى غالبية أسواق دول مجلس التعاون بضغوط من هبوط أسهم العقار.

وأضاف دياب لـــ «البيان الاقتصادي»: إن أسهم العقارات كانت الضاغط الأكبر على أداء الأسواق المحلية خلال فبراير بينما استمر القطاع المصرفي ثابتاً مستفيداً بشكل كبير من التوزيعات السخية التي أقرتها غالبية البنوك المدرجة.

وتوقع دياب أن تسيطر وتيرة الهبوط على أداء المؤشرات الإماراتية في الفترة القادمة حيث إن غالبية الأسهم ستتأثر بتوزيعات الأرباح، إضافة إلى استمرار نقص الحوافز والتي في حال ظهورها ستؤدي بلا شك إلى ارتفاع السوق.

وقاد سهم «إعمار العقارية» هبوط سوق دبي أمس مع انخفاضه بنسبة 2.37% وتصدر النشاط بالقيم بنحو 89.2 مليون درهم، إلى جانب تراجع سهم «إعمار مولز» بنحو 3.64% و«دبي للاستثمار» بنسبة 2.64% و«إعمار للتطوير» بنسبة 1.12% و«بنك دبي الإسلامي» بنسبة 0.82%.

وتصدر سهم «الإثمار القابضة» نشاط السوق بالأحجام بنحو 96.1 مليون سهم بقيمة 42.6 مليون درهم وأغلق رابحاً نحو 0.67%، كما ارتفع سهم «سوق دبي المالي» بنسبة 0.93% و«بنك الإمارات دبي الوطني» بنسبة 0.57%.

وهبط سوق العاصمة أمس مدفوعاً بتراجع سهم «اتصالات» بنسبة 1.15% و«الدار العقارية» بنسبة 0.46% إلى جانب هبوط سهمي «الاتحاد الوطني» و«بنك أبوظبي التجاري» بنحو 3.02% و0.14% على التوالي.

بينما في المقابل، حد صعود سهم «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 0.87% من وتيرة انخفاض السوق مع تصدره النشاط من حيث القيمة بنحو 69.8 مليون سهم، فيما تصدر «رأس الخيمة العقارية» النشاط بالأحجام بنحو 8.7 ملايين سهم وأغلق رابحاً 1.23%.

تراجعت العقود المستقبلية في ناسداك دبي أمس بعد تداول 3512 عقد بقيمة 1.79 مليون درهم من خلال 14 عملية، وجاءت عقود «داماك» في صدارة المتراجعين بنسبة 5.68%، وتراجعت عقود «إعمار العقارية» بنسبة 2.37% وعقود مؤشر سوق دبي بنسبة 1.35% وعقود «دبي الإسلامي» بنسبة 0.88%.

أجانب

اتجهت تعاملات الأجانب في سوق دبي أمس نحو البيع بعد تحقيق مبيعات بنحو 226.4 مليون درهم مقابل مشتريات على نحو 188.19 مليون بصافٍ بيعي 38.2 مليوناً، ومال الاستثمار المؤسسي نحو البيع بمبيعات 196.2 مليون درهم مقابل مشتريات 160.7 مليون بصافٍ بيعي 35.5 مليوناً.

Ⅶإفصاحات

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