سعيد بن طحنون يستقبل وفد بنك مصر

استقبل الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، الرئيس الفخري لنادي جمهورية مصر العربية مساء أمس بقصره في مدينة العين، أمال المغربل رئيس معايير الجودة وقياس الأداء في بنك مصر والوفد المرافق لها، ضمن جولة الوفد المصري في الدولة لدعم فرص الاستثمار في مصر وتبادل الأفكار والمقترحات حول التجارب البنكية في البلدين الشقيقين.

ورحب الشيخ سعيد بن طحنون بالوفد المصري خلال زيارته للدولة، مشيراً إلى أهمية هذه الزيارات لتعزيز العلاقات الوطيدة بين البلدين ودعم الجهود الرامية لتفعيل التعاون في جميع المجالات بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين ودعم الخطوات التي تعزز التطور الوطني.

حضر الاستقبال المهندس محمد سعيد الداشر نائب الرئيس الفخري لنادي جمهورية مصر العربية ومحمد جاهين رئيس مجلس إدارة النادي ومديري فروع بنك مصر بالدولة.