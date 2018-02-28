«أبوظبي الأول» بين أفضل البنوك الاستثمارية في العالم

أصدرت مجلة جلوبال فاينانس قائمة أفضل البنوك الاستثمارية في العالم، وفاز بنك أبوظبي الأول بلقب أفضل بنك للاستثمار في الأسهم على مستوى منطقة الشرق الوسط.

وفاز بنك اتش أي بي سي بلقب أفضل بنك في المنطقة للاستثمار في شهادات الدين، بينما حصل بنك سامبا السعودي على لقب أفضل بنك استثماري في المنطقة، وسامبا كابيتال على لقب أفضل بنك لصفقات الاندماج والاستحواذ. وفاز بنك الخليج الدولي ومقره البحرين بلقب أفضل بنك للاستثمار في التقنية المالية الجديدة. وفاز بنك جي بي مورجان بلقب أفضل بنك استثماري في العالم. وفازت تلك البنوك بهذه الألقاب على أساس استطلاع أجرته مجلة جلوبال فاينانس ستنشر نتائجه في أبريل 2018. من جانب آخر، باع البنك أمس سندات بقيمة 650 مليون دولار، على أن تكون عائداتها بنسبة 3.625% وتستحق في 2023.

وساهم في تنظيم الصفقة بنوك سيتي جروب، وشركة «كيه إف إتش»، و«إن سي بي سي»، وستاندارد تشارترد.