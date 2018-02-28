«الإمارات للألمنيوم» تربح 6.7 مليارات درهم بنمو 31 %

أعلن خالدون المبارك، الرئيس التنفيذي لشركة «مبادلة للاستثمار»، أن طرح شركة الإمارات العالمية للألمنيوم للاكتتاب العام خلال العام الحالي رهن ظروف السوق.

وأضاف المبارك، وهو أيضاً رئيس مجلس إدارة «الإمارات للألمنيوم»: «نحن نؤمن بأن الطرح مهم خلال هذه الفترة، ونحن مستعدون لهذه الخطوة، لكن يتوقف ذلك على ظروف السوق».

وأعلنت الشركة، أمس نمو أرباحها المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 31% إلى 6.7 مليارات درهم مقارنة مع 5.1 مليار درهم في عام 2016، وبلغ هامش الأرباح المعدل قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 32% مقارنة مع 30% في عام 2016.

ووزعت الشركة أرباحاً نقدية على المساهمين بقيمة ملياري درهم عن 2017، مقارنة بنحو 1.2 مليار في 2016. كما ارتفعت إيرادات «الإمارات للألمنيوم» إلى 20.5 مليار درهم خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 3.4 مليارات درهم أو ما نسبته 19.9%.

وقال عبد الله جاسم بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، لــ«البيان الاقتصادي»، إن الأداء المالي القوي للشركة جاء نتيجة زيادة الطلب العالمي على الألمنيوم، إضافة إلى تحقيق الشركة لمستويات إنتاج غير مسبوقة منذ الإندماج بين «إيمال» و«دوبال»، فضلاً عن ضبط التكاليف وتعزيز الكفاءة التشغيلية.