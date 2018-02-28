توزيع 25 % نقداً و5 % منحة لمساهمي «سيراميك رأس الخيمة»

أقرت الجمعية العمومية لشركة سيراميك رأس الخيمة، برئاسة الشيخ خالد بن سعود القاسمي، رئيس مجلس إدارة الشركة، أمس، توزيع أرباح نقدية بقيمة 25% نقداً و5% أسهم منحة على مساهمي الشركة عن العام 2017.

وأوضح الشيخ خالد أن الشركة حققت نتائج جيدة خلال العام الماضي سواء في السوق المحلي أو في أسواق الهند وبنغلاديش والمملكة العربية السعودية، لافتاً إلى أن استحواذ الشركة على حصص إضافية في السوق الهندي، ساهم في إضافة 10 ملايين متر مربع سنوياً من إنتاج السيراميك في هذا السوق الحيوي والمهم.

خطة

وأشار إلى أن الشركة نفذت خلال الفترة الماضية خطة شاملة لتوفير الطاقة بدأت بتحديث المصانع واستخدام بعض التقنيات التي ساهمت في انخفاض فاتورة الكهرباء بحوالي 700 ألف درهم شهرياً، حيث وضعت الشركة خطة لتعميم البرنامج بالاستفادة من حرارة الأفران في توليد الطاقة وهو ما سيخفض استخدام الطاقة مستقبلاً، حيث تعتمد الشركة أرقى التكنولوجيات العالمية في تصنيع السيراميك وأدوات المطبخ والبورسلين.

وأضاف: حققت الشركة إجمالي ايرادات بلغت 2.9 مليار درهم في عام 2017، بزيادة نسبتها 2.2% على أساس سنوي، وارتفعت إيرادات الأعمال الأساسية للشركة بنسبة 7.6% على أساس سنوي إلى 2.6 مليار درهم، بينما انخفضت إيرادات الأعمال غير الأساسية بنسبة 34% على أساس سنوي، وذلك بعد بيع شركة «إليكترو راك ذ.م.م»، وشركة «رأس الخيمة لتأجير المستودعات ذ.م.م» والتخارج من أصول أخرى غير أساسية كجزء من خطة خلق القيمة، وكشفت الشركة عن نيتها توزيع أرباح نقدية بقيمة 25 فلساً للسهم و5% أسهم منحة عن العام الماضي.

وكشفت الشركة أن ارتفاع الإيرادات جاء بسبب الأعمال الأساسية نتيجة لزيادة المبيعات في كل من السوق المحلي والهند وبنغلاديش بنسبة 20.1٪ و10.8٪ و21.1٪ على التوالي وتعكس الزيادة في الإيرادات من السوق المحلي وضع السوق والقدرة على الاستفادة من التحسن في الطلب في قطاع البناء في الفترة التي تسبق معرض إكسبو 2020، وتعززت إيرادات المبيعات في الهند مدفوعة بالتحول الناجح للشركة من قيادتها وكذلك الاستثمار في توسعة شبكة التوزيع في سوق مهم فائق النمو، كما شهدت المبيعات نمواً قوياً في بنغلادیش بمساندة موقعها الرائد في السوق، وزیادة الطلب على المنتجات مدعومة بتوسعات الطاقة الإنتاجية التي أنجزت في عام 2016.

وتواصل أعمال أدوات المائدة نموھا بزیادة إيراداتها بنسبة 35.9٪ على أساس سنوي لتصل إلى 237.8 ملیون درھم مدفوعة بتوحيد أعمال شركة «ريستوفيير» شركة إمدادات الأغذية ضمن المجموعة الأكبر.

ارتفاع

وقال عبدالله مسعد الرئيس التنفيذي لسيراميك رأس الخيمة إن العام الماضي كان مهماً بالنسبة للشركة التي بدأت تجني ثمار خطة خلق القيمة، ما أدى إلى تحقيق أرباح صافية بلغت 315.5 مليون درهم، مدفوعة بالنمو القوي في السوق المحلي بالإمارات.

وأضاف: بلغ صافي الربح 315.5 مليون درهم، بزيادة بنسبة 924.4٪ على أساس سنوي وبلغ صافي الأرباح 315.5 مليون درهم نتيجة زيادة في إيرادات الأعمال الأساسية إلى جانب تحسينات هامش الربح الإجمالي على خلفية زيادة الكفاءات في سائر أعمالنا وإدارة التكاليف الصارمة.وارتفعت الإيرادات الأساسية بنسبة 7.6٪ على أساس سنوي لتصل إلى 2.6 مليار درهم.