400 مليون درهم توزيعات «إمباور» على المساهمين

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، عن توزيع أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، على المساهمين بواقع 400 مليون درهم. وأعلنت الشركة في وقتٍ سابق عن تحقيقها أرباحاً صافية بقيمة 772 مليون درهم في العام 2017، بزيادة بنسبة 20% مقارنة بعام 2016. وتقدر قيمة العوائد الإجمالية للمؤسسة في العام 2017 حوالي 1.96 مليار درهم بزيادة بلغت نسبتها 6.1 % مقارنة بالعام الماضي.

قوة

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: «نحن فخورون بالنتائج التي حققتها إمباور وبتخصيص مبالغ كبيرة من أرباح أسهم الشركة لمساهمينا في عام 2017، وهو ما يعكس قوة الشركة في سوق تبريد المناطق، ويدل على الاستراتيجية القوية التي تتبناها الشركة، والتزامها في تقديم خدمات التبريد المركزي ذات كفاءة عالية وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات العالمية. وذلك تحقيقاً لرؤى وتطلعات القيادة الرشيدة إلى الاستدامة البيئية والتحول بالمدينة لتصبح المركز العالمي الأول للاقتصاد الأخضر».

وكانت «إمباور» قد أضافت إلى محفظة أعمالها أنشطة ومشاريع جديدة وزادت قاعدة عملائها إلى 85000 عميل من المطورين الرئيسيين ومالكي الأبنية والمستخدمين النهائيين مما مكّن الشركة من مواصلة تحقيق أرباح جيدة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإهلاك الدين، وقد قامت الشركة بتسديد الديون البالغة 390 مليون درهم خلال السنة الماضية، مما يدل على قوة أعمالها واستراتيجيتها التمويلية. وتواصل «إمباور» بناء القدرات بما يتماشى مع متطلبات المشاريع، وقد ساعدتها هذه الاستراتيجية في تحقيق نتائج مالية مستدامة منذ بدايتها.

يذكر أن القدرة الإنتاجية لشركة «إمباور» تصل إلى 1,34 طن من التبريد وتقدم الشركة خدمات تبريد مناطق صديقة للبيئة لعدد من المشاريع البارزة في إمارة دبي مثل مجموعة جميرا وجميرا بيتش ريزيدنس ومركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري ومدينة دبي الطبية وأبراج بحيرات جميرا ونخلة جميرا وديسكفري جاردنز وابن بطوطة مول وحي دبي للتصميم والمنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي وقرية جميرا وبلوواترز وغيرها.