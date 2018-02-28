إيرادات «الإمارات العالمية للألمنيوم» تنمو 19.9 %

ارتفعت إيرادات شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» إلى 20.5 مليار درهم خلال العام الماضي مقابل 17.1 مليار درهم عام 2016 بزيادة قدرها 3.4 مليارات درهم وبنسبة ارتفاع 19.9%، كما نما صافي دخل الشركة إلى 3.3 مليارات درهم بنهاية عام 2017 بزيادة نسبتها 59% مقارنة بعام 2016.

وحققت الشركة العام الماضي زيادة غير مسبوقة في الإنتاج ليصل إلى 2.6 مليون طن لتصبح بذلك أكبر شركة في العالم لإنتاج الألمنيوم عالي الجودة وثالث أكبر شركة لإنتاج الألمنيوم الأولي في العالم خارج الصين، بعد أن كانت تحتل المرتبة الرابعة.

وكشف بيان للشركة أمس عن نمو الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 31% إلى 6.7 مليارات درهم مقارنة مع 5.1 مليارات درهم في العام 2016، وبلغ هامش الأرباح المعدل قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 32% مقارنة مع 30% في العام 2016.

وأكد البيان أن الشركة سجلت مستوى قياسياً في إنتاج الألمنيوم المسبوك بلغ 2.6 مليون طن، متجاوزة إنتاج العام 2016 والذي بلغ 2.5 مليون طن، كما ارتفعت مبيعات الشركة من المنتجات ذات القيمة المضافة التي حققت علاوات سعرية أعلى بكثير من علاوات أسعار بورصة لندن للمعادن مقارنة بالألمنيوم القياسي، وتمكنت الشركة من تعزيز قيمة منتجاتها، بمقدار 87 ألف طن في العام 2017 إلى 2.1 مليون طن.

وأشارت الشركة التي تعد اليوم أكبر شركة في العالم لإنتاج الألمنيوم عالي الجودة، منتجاتها ذات القيمة المضافة إلى 336 عميلاً في 54 دولة خلال عام 2017.

ولفت البيان إلى أن الشركة وزعت أرباحاً نقدية على المساهمين بقيمة 2 مليار درهم في العام 2017، مقارنة مع توزيعات العام 2016 والتي بلغت 1.2 مليار درهم.

مكانة

وأكد معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على أن الشركة تتمتع بمكانة عالمية رائدة، كما تعتبر أحد أهم عمالقة القطاع الصناعي بدولة الإمارات. ولدى الشركة مقومات عديدة تشمل قاعدة عملاء عالمية متنوعة وفريقاً إدارياً بخبرات واسعة ومختلفة وقوة مالية كبيرة، الأمر الذي يؤهلها بجدارة لاغتنام فرص ارتفاع الطلب على الألمنيوم في عصر النمو والابتكار الذي نشهده اليوم.

وأرجع عبدالله جاسم بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» النتائج المالية القوية غير المسبوقة للشركة إلى زيادة الطلب العالمي على الألومنيوم خلال العام الماضي، إضافة إلى تحقيق الشركة لإنتاج غير مسبوق منذ بداية الاندماج بين إيمال ودوبال. وقال «نتائجنا المالية القوية وخاصة ارتفاع صافي دخل الشركة خلال العام 2017 بنسبة 59٪ تقريباً يعود إلى بلوغ الإنتاج مستوى قياسياً ونجاحنا في ضبط التكاليف وتعزيز كفاءتنا التشغيلية، بجانب ارتفاع الطلب العالمي على منتجات الألمنيوم، واليوم تعتبر الشركة أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة، لا سيّما المنتجات ذات القيمة المضافة التي تشكل 82٪ من إجمالي مبيعاتنا وتساعدنا على تحقيق أفضل قيمة ممكنة من إنتاجنا».

وأكد بن كلبان أن الشركة سجلت في العام 2017 تحسناً ملموساً في هوامشها التشغيلية التي تعتبر الأفضل في القطاع، ما يعكس نجاح وكفاءة نموذج عملها وتفوّق تشكيلة المنتجات التي توفرها لعملائها بوصفها أحد أضخم منتجي مواد الألمنيوم ذات القيمة المضافة في العالم.

ونوه بأن هذا النجاح الذي حققته الشركة العام الماضي يرجع بشكل خاص، إلى تكنولوجيا صهر الألمنيوم التي طورتها الشركة على مدى أكثر من 25 عاماً والتي تتميز بكفاءة استهلاك الطاقة، مؤكداً أن جميع خلايا الاختزال المستخدمة في عمليات الصهر لدى «الإمارات العالمية للألمنيوم»، باتت تعمل اليوم بتقنياتها الخاصة التي تخفض التكاليف وتحدّ من الانبعاثات الضارة بالبيئة.

معايير

وأشار إلى أن الشركة حققت أداءً جيداً على صعيد السلامة يُجاري في مستواه أعلى المعايير العالمية في القطاع، مشيرا إلى أن معدل الحوادث القابلة للتسجيل بلغ 1.53 لكل مليون ساعة عمل في العام 2017، مقارنة مع 2.16 في العام 2016، علماً بأن المتوسط العالمي للحوادث القابلة للتسجيل في قطاع صناعة الألمنيوم بلغ 4 لكل مليون ساعة عمل في العام 2016، كما سجلت الشركة حادثة واحدة هادرة للوقت في العام 2017، مع معدل إصابة الوقت المهدور 0.04 لكل مليون ساعة عمل، مقارنة مع 0.28 في عام 2016.

ولفت إلى أنه تم إنجاز 76% من أعمال تطوير مشروع مصفاة الطويلة للألومينا، متوقعا إنتاج أول شحنة من الألومينا خلال النصف الأول من العام 2019. ونوه بأن مصفاة الطويلة للألومينا ستوفر 40% من احتياجات الشركة من هذه المادة، الأمر الذي سيساهم في توفير إمدادات تنافسية من المادة الخام لمصاهر الألمنيوم. ويعمل حالياً ما يزيد على 10 آلاف شخص في هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية المعتمدة نحو 3.3 مليارات دولار.

وأشار إلى إنجاز 37% حتى اليوم من أعمال تطوير مشروع منجم البوكسيت الذي تطوره شركة «غينيا ألومينا كوربوريشن» في جمهورية غينيا، متوقعا تصدير أول شحنة من البوكسيت خلال النصف الثاني من عام 2019. وقال«سيكون هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته المعتمدة 1.4 مليار دولار تقريباً، أحد أكبر مناجم البوكسيت عالي الجودة في العالم، وسيوفر لشركة«الإمارات العالمية للألمنيوم» مصدراً جديداً للإيرادات.

تقدم قوي

قال عبدالله جاسم بن كلبان إن الشركة واصلت تحقيق تقدم قوي في العام 2017 على صعيد مشاريع النمو الاستراتيجية التي تهدف إلى توسيع أنشطة الاستخراج والإمداد ومستوى تكاملها، من أجل تأمين احتياجاتها من الموارد الطبيعية. وقال من شأن مصفاة الطويلة للألومينا في أبوظبي، ومنجم البوكسيت في غينيا، تحقيق قيمة استراتيجية لعقود مقبلة، وتوفير فرص نمو طويلة الأمد لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.