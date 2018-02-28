«الاتحادية للضرائب» تعتمد مجموعة من الوكلاء الضريبيين

اعتمدت «الهيئة الاتحادية للضرائب» المجموعة الأولى من الوكلاء الضريبيين وقامت بتسجيلهم رسمياً بعد استيفائهم للمعايير الفنية والشروط والمؤهلات المطلوبة واجتيازهم الاختبارات التي أعدتها الهيئة للتأكد من كفاءاتهم وتوافر كافة المعايير المهنية التي تؤهلهم للقيام بمهام مهنة «الوكيل الضريبي» التي تم استحداثها لمساعدة قطاعات الأعمال على الامتثال لالتزاماتهم الضريبية.

ممارسة

وأكد خالد علي البستاني مدير عام «الهيئة الاتحادية للضرائب» أهمية الدور الذي يقوم به الوكلاء الضريبيين باعتبارهم من العناصر الأساسية لنجاح النظام الضريبي الإماراتي، مشيراً إلى أن ممارسة هذه المهنة تتطلب مؤهلات علمية وكفاءات رفيعة المستوى وخبرات عملية كبيرة حتى يتمكن الوكيل الضريبي من تأدية دوره بالدقة والمعايير المطلوبة.

وقال البستاني إن الوكلاء الضريبيين يساهمون بفاعلية في تعزيز العلاقة بين «الهيئة الاتحادية للضرائب» والخاضعين للنظام الضريبي، مشيراً إلى أن الهيئة بصدد استكمال إجراءات اعتماد وتسجيل مجموعة أخرى من الوكلاء الضريبيين.

وأكد البستاني أهمية المسؤولية التي تقع على الوكلاء الضريبيين باعتبارهم من العناصر الأساسية في تطبيق النظام الضريبي بنجاح في الإمارات بعد أن تمكنوا من اجتياز الاختبارات واستيفاء الشروط والمعايير الموضوعية المطبقة من الهيئة.

وعبر الوكلاء الضريبيون عن سعادتهم بهذه الخطوة مؤكدين أنهم سيبذلون كل ما في وسعهم لمساعدة قطاعات الأعمال على الامتثال الضريبي.

وقال يونس علي الملا الرئيس التنفيذي لشركة الملا للمحاسبة والخدمات: «يقوم الوكيل الضريبي بدور أساسي في عملية الامتثال الضريبي وهو شريك استراتيجي للأعمال، حيث يقدم الدعم الفني والتمثيلي للمنشآت الاقتصادية وغيرها للقيام بواجباتهم والتزاماتهم الرئيسية تجاه الهيئة».

اعتماد

من جانبه قال د. حمد عبد الله الشامسي الرئيس التنفيذي لمكتب برستيج لتدقيق الحسابات إن اعتماده ضمن المجموعة الأولى من الوكلاء الضريبيين جاء بعد أن قام بتلبية كافة المعايير المطلوبة واجتاز الاختبارات التي تمت، مؤكداً أن إجراءات الحصول على الاعتماد تميزت بالبساطة والشفافية.

وأوضحت «الهيئة الاتحادية للضرائب» إلى أن هناك 7 معايير أساسية إلزامية يجب توافرها في من يتقدم لطلب قيده في سجل الوكلاء الضريبيين لدى الهيئة منها أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير في مجال الضريبة أو المحاسبة أو القانون من مؤسسة تعليمية معترف بها، أو الحصول على درجة البكالوريوس في مجال آخر على أن يكون لديه شهادة معترف بها من إحدى الجمعيات الدولية المتخصصة في مجال الضريبة، وأن يمتلك خبرة عملية حديثة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الضرائب أو المحاسبة القانونية أو المحاماة، مع إتقان اللغتين العربية والإنجليزية محادثة وكتابة وأن يجتاز اختبارات استيفاء معايير التأهيل التي تحددها الهيئة.

حسن السيرة

أوضحت الهيئة أن المتقدم للقيد في سجل الوكلاء الضريبيين يجب أن يكون لديه عقد تأمين مسؤولية ضد الأخطاء المهنية وأن يكون لائقاً صحياً لأداء واجبات مهنته، وأن يزاول نشاطه من خلال شخص اعتباري مرخص من قبل السلطات المختصة وأن يكون حسن السيرة والسلوك.